Aragon Race Urban XC: scintillante spettacolo Mtb nel cuore di Belvedere

Nella seconda edizione di Aragon Race Urban XC, quello che ha impressionato maggiormente è stato l’ammirevole impegno della D’Amico Bike School nel portare lo spettacolo della mountain bike in un contesto unico.

Tra sterrati, scalinate e panorami, il centro storico di Belvedere Marittimo si è trasformato in un palcoscenico naturale che ha fatto colpo davanti agli occhi degli atleti e degli spettatori.

L’edizione 2025, valida come gara top class e campionato regionale FCI Calabria per esordienti, allievi e juniores, è stata anche la quarta prova del circuito XCalabra Cup.

Tra i principali punti di forza, il percorso con i suoi 3.800 metri e 140 metri di dislivello tra single track, rocce e radici. Un tracciato tecnico, studiato per mettere alla prova anche i biker più esperti con salite ripide e discese adrenaliniche.

Gli atleti sul podio

A salire sul podio in ogni categoria tra gli agonisti Gabriele Santarsiero (Motostaffette Potenza), Guido Antonio De Luca (Asd Belvedere-Ciclone) e Giovanni Falbo (ASD Stregone Volante) tra i G6 uomini; Sofia Grosso Ciponte (D'Amico Bike School) tra le G6 donne, Andrea Cairo (D'Amico Bike School) e Mattia Giuseppe Savino (Team Bykers Viggiano) tra gli esordienti uomini primo anno.

E poi, Pasquale Cianni (Asd Belvedere-Ciclone), Alessio Sorrentino (D'Amico Bike School) e Antonio Karol Rovito (ASD Stregone Volante) tra gli esordienti uomini secondo anno, Giuseppe Siler e Antonio Arena (AsdBelvedere-Ciclone) tra gli allievi uomini primo anno, Angelica Aiello (ASD Stregone Volante) tra le allieve donne primo anno.

Ed infine, Manuel Grosso La Valle (Asd Belvedere-Ciclone), Marco Santarsiero (Motostaffette Potenza) e Francesco Greco (Asd Belvedere-Ciclone) tra gli allievi uomini secondo anno, Irene Cianni (Asd Belvedere-Ciclone) tra le allieve donne secondo anno, Manuel Riente (D’Amico Bike School) e Antonio Carlomagno (Team Bykers Viggiano) tra gli juniores.

I primati di categoria

Primati di categoria in ambito amatoriale per Pasquale Strangers (Reventino Bike Team) tra i master junior, Giuseppe Barbieri (Asd Stregone Volante) tra gli élite sport, Dario Fago Mastrangelo (Bike & Sport Team) tra i master 1, Gaspare Castiglione (Asd Abracalabria) tra i master 2, Rosario Graziano (Swattati Team) tra i master 3, Daniele Diodato (Asd Belvedere-Ciclone) tra i master 4, Michelino Avolio (D'Amico Bike School) tra i master 5, Antonio Di Cello (Reventino Bike Team) tra i master 6, Salvatore Marinaro (ASD Swattati Team) tra i master 7 e Alberto Marino (Swattati Team) tra i master 8.

I campioni regionali

Esordienti uomini primo anno: Andrea Cairo (D’Amico Bike School); Esordienti uomini secondo anno: Pasquale Cianni (Asd Belvedere Ciclone); Allievi uomini primo anno: Giuseppe Siler (Asd Belvedere Ciclone); Allieve donne primo anno: Angelica Aiello (Asd Stregone Volante); Allievi uomini secondo anno: Manuel Grosso La Valle (Asd Belvedere Ciclone); Allieve donne secondo anno: Irene Cianni (Asd Belvedere Ciclone); Juniores: Manuel Riente (D’Amico Bike School)

Tra passione e bellezza

A chiudere l'evento in bellezza, gli organizzatori della D'Amico Bike School, con Luigi e Vincenzo D'Amico in prima linea: “Non potevamo chiedere di meglio! Abbiamo dato il massimo per organizzare questa manifestazione, grazie alla collaborazione fondamentale di tutto lo staff. Insieme siamo riusciti a gestire tutti gli impegni e a mettere in campo tutto il necessario per regalare una seconda edizione memorabile. Una giornata all'insegna dello sport, della fatica, della passione e della bellezza, tutto rigorosamente made in Calabria! Per il prossimo anno, l’obiettivo è rilanciare ancora e alzare il livello”.