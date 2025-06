Rissa nel centro di Vibo Valentia: scatta il Dacur per sei giovani

Il Questore della provincia di Vibo Valentia, Rodolfo Ruperti, al termine delle attività istruttorie compiute dalla Divisione Anticrimine, ha emesso sei provvedimenti Dacur con divieto di accedere a specifici locali interessati dalla movida.

I fatti risalgono al 27 aprile scorso, quando un gruppo di giovani ha messo in atto una rissa nel centro cittadino (QUI). Il divieto riguarda gli esercizi pubblici coinvolti; un’ eventuale violazione al provvedimento, costerebbe ai destinatari, la pena della reclusione da uno a tre anni, con annessa multa da 10mila a 24mila euro.

Si rinnova ancora una volta, pertanto, l’invito per i gestori di pubblici esercizi ad informare tempestivamente le Forze dell’Ordine, qualora si ravvisino comportamenti, all’interno e all’esterno dei locali, che possano in qualche modo turbare l’ordine e la sicurezza pubblica, dando in tal modo anche un chiaro segno di presa di distanza da eventuali gravi episodi già verificati.