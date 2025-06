Controlli straordinari nel crotonese: sanzionate attività ed automobilisti

Sono stati svolti, nei giorni scorsi, una serie di controlli straordinari del territorio da parte degli agenti impegnati nelle varie divisioni della Questura di Crotone. I controlli hanno riguardato in particolare due centri abitati - Isola Capo Rizzuto e Rocca di Neto - ed hanno coinvolto 273 soggetti, 118 veicoli, 17 controlli domiciliari e 4 esercizi commerciali.

Due le attività sanzionate al termine dei controlli della Polizia Amministrativa: una gioielleria, per aver operato senza rispettare le prescrizioni impartire, in quanto gestita da rappresentante non autorizzato; ed una attività di vendita alimenti e bevande, che non avrebbe rispettato le prescrizioni circa la sorvegliabilità esterna del locale e della pubblica via.

Particolare attenzione al controllo stradale, che ha portato al fermo amministrativo di 2 veicoli, ad 1 sospensione della circolazione ed a 4 sanzioni. Altre 2 sanzioni hanno riguardato i conducenti di mezzi pesanti, con conseguente ritiro del disco cronotachigrafo.