Stop ad armi e munizioni, tre denunce nella Locride

Una serie di controlli eseguiti nella Locride dai carabinieri della compagnia locale per contrastare i reati in materia di armi e munizioni, hanno portato alla denuncia di tre persone.

A Siderno la prima, a carico di due soggetti del posto, a cui si contesta la detenzione abusiva di armi, munizioni e il riciclaggio. Una perquisizione domiciliare ha portato al ritrovamento ed al conseguente sequestro di un ingente quantitativo di munizioni calibro 7.65 in ottimo stato di conservazione e di un ciclomotore, risultato con il numero di telaio alterato, circostanza che ha fatto ipotizzare il riciclaggio.

I militari del Nor, poi, hanno deferito in stato di libertà un giovane disoccupato di Bovalino per porto abusivo di arma e oggetti atti ad offendere.

Fermato a bordo della sua auto durante un controllo alla circolazione stradale, è stato trovato in possesso di un coltello a scatto dalla lama di 25 centimetri, immediatamente sequestrato.