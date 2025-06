Calcio, Serie C. Altro rinforzo per il Crotone, arriva il giovane Zunno

Marco Zunno

Altro rinforzo in poco più di 24h per i rossoblù! A rinvigorire lo scacchiere di mister Longo arriva Marco Zunno. Il calciatore campano, che era di proprietà della Cremonese, negli ultimi quattro anni è sempre stato girato in prestito prima di accasarsi con i pitagorici che si sono assicurati il diritto alle prestazioni sportive del calciatore con un contratto biennale, con opzione fino al 2028, al verificarsi di determinate condizioni sportive.

Nato a Roccadaspide, nel Salernitano, il 5 maggio del 2001, Zunno è un atleta giovane e talentuoso, cresciuto nel Novara anche se nella sua carriera ha vestito le maglie di Fiorenzuola, Piacenza, Messina e Foggia (dove ha disputato l'ultimo campionato) per un totale di 114 presenze e 16 reti in Serie C.

La piazza crotoniate, nella quale è presente entusiasmo per i due nuovi acquisti a distanza ravvicinata, ora si auspica che questo nuovo inserimento possa dare quell’ulteriore peso specifico nella zona avanzata del terreno di gioco che è stato già il marchio di fabbrica “Longo” nella passata stagione.

La formazione per il campionato 2025/26 inizia a prendere forma soprattutto con l’inserimento di giovani di talento che, con il gruppo “anziani” dello spogliatoio, formeranno il giusto mix per disputare, senza dubbio, un campionato di alto profilo.

F.P.