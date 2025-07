Liberi e forti chiede tavolo istituzionale per Centro Oncologico Regionale a Crotone

Salvo Riga

"Egregio signor Sindaco, come stabilito e approvato all’unanimità nell’ultimo Consiglio Comunale del 30 giugno, i sottoscritti Consiglieri Comunali Salvatore Riga e Anna Maria Cantafora, a nome proprio e in rappresentanza di tutti i cittadini crotonesi, sollecitano la convocazione urgente di un tavolo istituzionale con la Regione Calabria, alla presenza del Commissario alla Sanità presidente della Regione, Roberto Occhiuto".

E' quanto scrivono i consiglieri comunali di Crotone del Gruppo "Liberi e Forti" Salvatore Riga e Anna Maria Cantafora.

"Tale tavolo - continua la nota - avrà come obiettivo principale la formalizzazione dell’impegno per l’istituzione a Crotone di un Centro Oncologico Regionale di Eccellenza, evidenziando che il nostro territorio è già pronto a mettere a disposizione terreni, immobili e tutte le risorse necessarie per la realizzazione di questa struttura fondamentale per la salute dei calabresi.

La necessità di un simile progetto è stata evidenziata con forza anche dal Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità il Professore Rocco Bellantone, il quale, in un’intervista rilasciata al Corriere della Calabria, nel mese di marzo del 2024 ha descritto con estrema chiarezza le criticità sanitarie della nostra regione.

Il professore ha sottolineato: un preoccupante divario rispetto ad alcune regioni del nord Italia; la scarsa prevenzione per patologie oncologiche come il tumore alla mammella, per il quale, mentre altrove si registra una riduzione della mortalità del 20%, in Calabria invece si assiste a un aumento del 20% con punte drammatiche nelle province di Vibo Valentia e Crotone; l’assenza di cure per tumori rari, come quello del pancreas; la scarsa partecipazione agli screening oncologici; l’inadeguatezza della rete trapiantologica (nessun trapianto di fegato o cuore) . e infine l’enorme peso della mobilità sanitaria passiva, che solo nel 2022 è costata alla Calabria 250 milioni di euro.

Crotone in virtù del numero elevato di pazienti oncologici e della centralità che può rivestire nella rete sanitaria regionale, è il luogo naturale dove far sorgere questo Centro di Eccellenza: una struttura aggregante e trainante, capace di valorizzare le migliori competenze calabresi e regionali, offrendo al contempo un’opportunità concreta di cura e prevenzione ai cittadini.

Siamo certi della Sua attenzione a questa istanza e confidiamo in un Suo tempestivo intervento affinché si dia finalmente avvio a un progetto tanto urgente quanto strategico per il futuro della sanità calabrese".