Controlli in hotel e lidi del Crotonese: troppe violazioni, fioccano le multe

Una serie di servizi congiunti dei Carabinieri e della Capitaneria di Porto hanno portato al controllo di alcune attività economiche, tra cui anche lidi balneari, della provincia crotonese, con lo scopo di verificare il rispetto delle norme relativa agli esercizi pubblici e ma anche al Codice della Navigazione.

Una prima verifica ha interessato un rinomato hotel del litorale di Torre Melissa, dove i militari hanno riscontrato numerose violazioni amministrative, come la mancanza del servizio di assistenza e salvataggio, dei gavitelli rossi e bianchi nella zona di mare riservata alla balneazione, o della postazione di primo soccorso e delle relative dotazioni.

Le sanzioni

Per il titolare, oltre alla diffida al ripristino delle dotazioni di salvataggio, dei locali infermeria e al posizionamento dei gavitelli, sono scattate delle sanzioni amministrative per un totale di oltre duemila euro.

Un altro controllo è scattato in un lido balneare con annesso ristorante: anche in questo caso il titolare è stato multato, per circa tremila euro, per una violazione in materia di sicurezza, attinente alla mancata segnalazione delle acque sicure con gli appositi gavitelli galleggianti bianchi.

L’attività

Le verifiche - iniziate nella scorsa settimana e che proseguiranno per tutta la stagione estiva - sono state eseguite, sotto il coordinamento della Prefettura di Crotone dai Carabinieri della Compagnia di Cirò Marina, supportati dall’articolazione forestale, e dall’Ufficio Locale Marittimo di Cirò Marina della Capitaneria di Porto.