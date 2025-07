Come effettuare una valutazione del rischio informatico secondo la Direttiva NIS2

Il 2025 si presenta come l'anno più critico per la cybersecurity aziendale. I costi globali del cybercrime supereranno i 10,5 trilioni di dollari, mentre gli attacchi informatici sono aumentati del 47% rispetto al 2024, con una media di 1.925 attacchi a settimana per organizzazione.

In questo scenario di crescente pressione, entra in vigore la Direttiva NIS2, che tutti gli Stati membri dell’UE hanno dovuto recepire entro il 17 ottobre 2024.

La NIS2 stabilisce nuovi obblighi per migliaia di organizzazioni pubbliche e private, imponendo l’adozione di misure tecniche e organizzative finalizzate alla gestione strutturata del rischio informatico.

Tra questi, l’articolo 21 definisce con chiarezza gli obblighi NIS2 in materia di analisi, mitigazione e controllo dei rischi informatici, rendendo necessario un approccio strutturato e misurabile. Non si tratta solo di compliance normativa, ma di un cambiamento culturale: la sicurezza informatica diventa un asset strategico per garantire continuità operativa, affidabilità e competitività sul mercato.

La valutazione dei rischi come asset strategico

L'analisi dei rischi informatici rappresenta oggi molto più di una pratica di compliance: è diventata un elemento differenziante che determina la capacità dell'azienda di operare con continuità, innovare in sicurezza e mantenere la fiducia di clienti e partner. Le organizzazioni che adottano un approccio strategico alla valutazione dei rischi ottengono benefici tangibili che vanno oltre la mera protezione.

Francesco Pandiscia, CEO di Nexsys Srl, sottolinea:

"Troppe aziende oggi sottovalutano l’importanza dell’analisi dei rischi, quando invece dovrebbe essere il primo passo per costruire una strategia di cybersecurity solida ed efficace. Non importa quanto sia grande l’organizzazione: ogni realtà, dalla piccola impresa alla grande azienda, è esposta a minacce informatiche. Solo partendo da una valutazione chiara e realistica dei propri rischi si possono fare scelte intelligenti, proteggere i dati e garantire continuità operativa.

Spesso vedo aziende investire in soluzioni di cybersecurity solo perché sono di tendenza o consigliate da report come Gartner, senza però valutarne l’effettiva utilità rispetto ai propri bisogni. In alcuni casi, queste tecnologie non vengono nemmeno implementate correttamente, restando strumenti incompleti o inutilizzati. È un approccio che rischia di creare un falso senso di sicurezza e di sprecare risorse preziose. Serve più consapevolezza e un cambio di mentalità: la sicurezza non si compra ‘per moda, si costruisce su basi solide, partendo da un’analisi dei rischi."

I vantaggi strategici di una valutazione dei rischi efficace

Le aziende che implementano metodologie strutturate di risk assessment ottengono vantaggi competitivi significativi:

Scelte migliori per l’azienda

Capire quali rischi si corrono aiuta a prendere decisioni più intelligenti su come far crescere l’azienda e dove investire, evitando errori e sprechi. Lavorare senza interruzioni

Individuare in anticipo i punti deboli permette di prevenire problemi, mantenere attivi i servizi e non rallentare il lavoro. Più fiducia da clienti e partner

Un’azienda sicura dà più fiducia a chi ci lavora, ai clienti e ai partner. Questo è ancora più importante in settori delicati come la sanità, la finanza o le infrastrutture. Ottimizzazione dei costi

Conoscere i rischi significa anche sapere dove ha senso spendere e dove no, evitando costi inutili e proteggendosi nel modo giusto.

I pilastri della valutazione dei rischi secondo NIS2

La nuova Direttiva europea NIS2 impone alle aziende di prendere sul serio la sicurezza informatica. Ma non si tratta solo di rispettare un obbligo: se affrontata con il giusto approccio, la valutazione dei rischi può diventare un vero vantaggio per l’intera organizzazione. Ecco i quattro pilastri su cui costruire questo percorso:

Coinvolgimento del management

La NIS2 richiede che anche i vertici aziendali siano attivamente coinvolti nella gestione dei rischi informatici. Questo sposta la cybersecurity da semplice tema tecnico a leva strategica, parte integrante delle decisioni di business.

La NIS2 richiede che anche i vertici aziendali siano attivamente coinvolti nella gestione dei rischi informatici. Questo sposta la cybersecurity da semplice tema tecnico a leva strategica, parte integrante delle decisioni di business. Proattività, non reattività

Dotarsi di strumenti per monitorare costantemente la rete e reagire rapidamente agli incidenti aiuta le aziende a diventare più agili, pronte e resilienti.

Dotarsi di strumenti per monitorare costantemente la rete e reagire rapidamente agli incidenti aiuta le aziende a diventare più agili, pronte e resilienti. Attenzione alla supply chain

Non basta proteggere la propria rete: è fondamentale valutare anche i rischi legati alla supply chain. Questo permette di creare relazioni più forti con partner e fornitori, evitando che una falla esterna diventi un problema interno.

Non basta proteggere la propria rete: è fondamentale valutare anche i rischi legati alla supply chain. Questo permette di creare relazioni più forti con partner e fornitori, evitando che una falla esterna diventi un problema interno. Cultura della sicurezza

La consapevolezza delle persone è uno degli strumenti più potenti nella difesa informatica. Formazione e sensibilizzazione aiutano a ridurre gli errori umani, che sono ancora oggi tra le principali cause di incidenti.

Come fare una valutazione del rischio informatico conforme alla NIS2

Per ottenere risultati concreti, è fondamentale approcciare l'assessment NIS2 non come un semplice adempimento, ma come un processo continuo che collega la sicurezza informatica alla strategia aziendale.

Analisi iniziale mirata

Collegare i rischi informatici agli obiettivi aziendali: capire cosa conta davvero e dove intervenire. Definire una governance efficace

Integrare la gestione della sicurezza nei processi decisionali, coinvolgendo le figure chiave. Puntare sulle competenze interne

Formare il personale e sviluppare competenze strategiche all’interno dell’organizzazione. Creare alleanze solide

Collaborare con fornitori e consulenti per costruire un ecosistema di sicurezza integrato. Misurare e migliorare nel tempo

Monitorare i risultati e ottimizzare continuamente l’approccio alla sicurezza.

Il template per la valutazione del rischio informatico conforme alle NIS2

Per aiutare le organizzazioni ad affrontare in modo concreto gli obblighi dell’articolo 21 della Direttiva NIS2, Nexsys ha realizzato un template Excel gratuito già strutturato per:

identificare i rischi informatici

valutarli secondo impatto e probabilità

definire le azioni correttive

monitorare lo stato di avanzamento

Il file è pronto per essere personalizzato: inserisci i tuoi dati, valuta i controlli e definisci i piani di intervento.

Scarica il template Excel gratuito per valutare i tuoi rischi secondo la NIS2:

https://www.nexsys.it/template-analisi-rischio-informatico



Conclusioni: dalla conformità alla leadership

La Direttiva NIS2 non rappresenta solo un nuovo obbligo normativo, ma un’opportunità concreta per ripensare la sicurezza informatica come leva strategica.

Le aziende che sapranno trasformare la compliance in valore competitivo saranno quelle in grado di guidare il cambiamento nei propri mercati, con maggiore fiducia da parte di clienti, partner e stakeholder.

Oggi, la valutazione del rischio informatico non è più un costo da sostenere, ma un investimento necessario per:

rafforzare la resilienza operativa,

prevenire interruzioni e perdite economiche,

accelerare l’adozione di tecnologie sicure e scalabili.

In un’economia sempre più digitale e interconnessa, gestire i rischi in modo consapevole e strutturato farà la differenza tra chi subisce l’innovazione… e chi la guida.

Chi è Nexsys

Nexsys Srl è una società italiana specializzata in formazione e consulenza IT e cybersecurity, con un approccio concreto, operativo e orientato ai risultati.

L'azienda supporta imprese ed enti pubblici nell’adeguamento alla Direttiva NIS2, offrendo:

formazione personalizzata su sicurezza informatica e gestione del rischio,

consulenza strategica per analisi, governance e continuità operativa,

strumenti operativi, come il template Excel gratuito per la valutazione del rischio.