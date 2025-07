Moto d’acqua sotto controllo nel crotonese: elevate diverse sanzioni

Un fine settimana di controlli per la Guardia Costiera di Crotone, che ha svolto un esteso controllo tra i comuni di Crotone, Strongoli, Torre Melissa e Cirò Marina per tutelare la sicurezza della navigazione e dei bagnanti. Attività avviata proprio a seguito delle numerosissime segnalazioni dei bagnanti, particolarmente preoccupati per la guida pericolosa di alcuni utilizzatori di acquascooter.

Complessivamente, sono state controllate 23 natanti tra moto d'acqua ed imbarcazioni, al fine di verificare il rispetto delle distanze minime dalla costa, la presenza di dotazioni di sicurezza a bordo e dei necessari documenti, nonchè il rispetto della fascia oraria per utilizzare gli acquascooter.

Riscontrate, al termine dei controlli, 9 violazioni tra ormeggi troppo vicini alla costa (in fascia riservata alla balneazione), navigazione sottocosta, assenza di dotazioni di sicurezza e dei documenti di bordo, mancato utilizzo del casco obbligatorio e navigazione fuori orari consentito.

Elevate dunque diverse sanzioni per un ammontare complessivo di oltre 3.500 euro. I controlli proseguiranno per tutta la stagione estiva al fine di verificare il rispetto delle ordinanze diramate proprio dalla Guardia Costiera, con l'aiuto della sezione navale della Guardia di Finanza.