La Notte Bianca a Roccella: a Ferragosto il tuffo collettivo più lungo del mondo

Non ci può essere Ferragosto senza “La Notte Bianca” di Roccella. La notte del 14 agosto, infatti, la cittadina jonica si mette “in blu” per celebrare il suo splendido mare con una festa che inizia al tramonto per arrivare a salutare l’alba di Ferragosto e riprende, nel pomeriggio di venerdì 15, sulla spiaggia comunale per il “Tuffo collettivo più lungo del mondo”.

L’evento avrà inizio alle 19.30 di giovedì 14 con “Una Notte al Castello” che propone una visita narrata ai ruderi ritrovati della Città Antica, curata da una guida d’eccezione: l’archeologa Marilisa Morrone, che ha seguito gran parte degli scavi e il restauro del Palazzo Carafa e della Chiesa Matrice.

L’omaggio a Pino Daniele

Durante la sera del 14, il MUSMIR, il Museo Multimediale Immersivo al Castello Carafa, offrirà la possibilità di accesso a prezzo ridotto (4 euro) a tutti i visitatori, mentre alle 22.00, all’interno del Cortile del Palazzo, il percussionista Massimo Cusato con il suo trio presenterà il concerto “Omaggio a Pino Daniele”. Il Castello sarà raggiungibile con un servizio navetta gratuito in partenza dalla piazzetta dei Caduti dalle ore 18.00 in poi.

In strada per i più piccoli

Per i più piccoli è stata pensata “La Notte dei Bambini” che inizierà alle 20.30 in piazza San Vittorio con uno straordinario spettacolo di fuoco e giocoleria, in replica alle 22.00. E, sempre in piazza, sarà possibile cimentarsi nei “Giochi di strada” proposti dal team Minnie & Topolino. Un altro spazio di divertimento per bambini e famiglie è quello offerto dai “Ragazzi della Dogana” in piazza Dogana a partire dalle 20.00.

I punti dedicati al food

Due i punti della città che saranno dedicati al food: la “Festa Marinara” del quartiere Sant’Antonio e l’International Street Food che farà tappa a Roccella proprio la notte del 14.

Dalle 22.30 si aprirà la “Notte Bianca del divertimento” con il palco centrale live di Telemia che proporrà una serata all’insegna della musica d’autore e della dance music per far ballare tutti i presenti fino a notte fonda.

All’1.30, poi, prenderà il via uno degli eventi più attesi, specialmente dai giovani, il “Back to Flora 2025”, la discoteca in spiaggia che animerà la notte con dj set e accompagnerà i presenti fino all’alba di Ferragosto.

Nel pomeriggio del 15 agosto, infine, alle 17.30, tutti sulla battigia ad ascoltare le indicazioni degli organizzatori e ad aspettare il suono della vedetta della Capitaneria di Porto che darà il via alla terza edizione del “Tuffo collettivo più lungo del mondo”.