Beccato mentre nasconde la droga tra le siepi, scattano le manette

Pensava forse di farla franca nascondendo la droga tra le siepi vicino casa, ma i Carabinieri lo stavano osservando da tempo. Un uomo è stato così arrestato dai militari della Stazione di Rione Modena, colto sul fatto mentre tentava di occultare gli stupefacenti a die passi da casa.

Il controllo è scattato nel corso di un’attività di monitoraggio che ha portato gli investigatori a intervenire proprio nel momento in cui il soggetto, ignaro di essere controllato, stava cercando appunto di disfarsi della droga.

Immediata la perquisizione personale, poi estesa anche alla sua abitazione e al veicolo ed il bilancio parla chiaro: oltre 50 grammi di marijuana, più di 50 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi, tutto ovviamente posto sotto sequestro mentre l’uomo è finito ai domiciliari.

I controlli rafforzati

Quest’ultima attività si inserisce nel più ampio quadro di controlli rafforzati da parte dell’Arma, impegnata da tempo nel contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nei quartieri cittadini più esposti a fenomeni di illegalità.

L’uso di nascondigli improvvisati, come le siepi nei pressi delle abitazioni, rappresenta una tecnica diffusa tra i pusher per cercare di eludere i controlli, ma in questo caso i militari hanno agito con tempestività, neutralizzando il tentativo di occultamento.