Tragedia a Reggio: 57enne trovata senza vita

Dramma della solitudine in un’abitazione di via Reggio Campi, nella Città Metropolitana, dove una donna di 57 anni - originaria della Romania - è stata trovata senza vita nella giornata di ieri, domenica 10 agosto.

A scoprire quanto accaduto sono stati gli agenti della polizia locale, intervenuti su segnalazione di un’amica della donna, che da ore non riusciva a mettersi in contatto con lei.

La vittima viveva da sola

La vittima viveva da sola, anche se in passato aveva ospitato saltuariamente proprio l’amica che ha dato l’allarme. La preoccupazione è scattata non solo per il silenzio improvviso, ma anche per le sue condizioni di salute precarie, infatti aveva iniziato recentemente alcune cure mediche.

Sconosciute le cause della morte

Sul posto è intervenuto il medico legale, che ha confermato il decesso. Le cause della morte non sono ancora note, ma la Procura della Repubblica di Reggio Calabria ha avviato accertamenti per chiarire la dinamica dei fatti.

Il sostituto procuratore di turno ha già disposto i primi approfondimenti investigativi e non si esclude l’autopsia nelle prossime ore. La salma è stata trasferita all’obitorio del Grande Ospedale Metropolitano, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria.