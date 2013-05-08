Botulino, dimessi cinque pazienti ma spunta un nuovo caso

C'è un nuovo caso di intossicazione da botulino all'ospedale di Cosenza, dove quest'oggi si è presentato un uomo, subito ricoverato in terapia intensiva.

Il focolaio dunque continua ad allargarsi, nonostante il bollettino medico dell'Annunziata parli di un "generale miglioramento delle condizioni dei pazienti ricoverati".

Di fatti, sempre oggi, prima del nuovo ricovero, cinque pazienti sono stati dimessi e sono potuti tornare a casa. Allo stato attuale, sono undici i ricoverati per botulinismo: cinque in area medica, tre in pediatria ed altri tre in terapia intensiva.