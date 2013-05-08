Al via nel crotonese l’operazione “Ferragosto Sicuro”

Intensificati i controlli da parte della Polizia nel crotonese, in vista del Ferragosto ed al fine di prevenire ogni tipo di reato. Nella notte della pre-vigilia - il 13 agosto - la Questura di Crotone ha dispiegato una serie di controlli straordinari in tutta la provincia, su strada e ferovia, nelle piazze e nelle vie dei luoghi turistici e della movida, in modo da applicare una sorveglianza diffusa.

Complessivamente, sono state identificate oltre 800 persone e controllati oltre 360 veicoli mediante 28 posti di blocco. Constatate 8 infrazioni al codice della strada ed applicati 2 fermi ammnistrativi ed 1 sequestro amministrativo ad altrettanti veicoli. Ritirata, inoltre, una carta di circolazione.

Nell'ambito dei controlli ai locali serali, è stata elevata una sanziona da 1.666 euro a carico di una nota discoteca del capoluogo, in quanto avrebbe impiegato personale addetto alla sicurezza non autorizzato ad operare, in quanto non iscritto nell'elenco della Prefettura.

I controlli proseguiranno anche in queste ore, e non solo a Crotone, ma anche ad Isola Capo Rizzuto (con particolare attenzione alla frazione di Le Castella), a Cirò Marina, ed in tutti i centri abitati che, in queste ore, si sono riempiti di turisti per le vacanze estive.