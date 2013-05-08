Calcio, Serie C. Coppa Italia: il Crotone supera il Catania e passa il turno
Buona la prima per il Crotone che ieri sera ha sconfitto di misura il Catania con una prestazione convincente qualificandosi al Secondo Turno della Coppa Italia.
Nello stadio Ezio Scida quasi cinquemila spettatori hanno assistito al gol firmato da Murano dopo appena 8 minuti di gioco, bravissimo a schiacciare di testa su invito dalla sinistra di Maggio.
Il tabellino
Crotone-Catania 1-0
Crotone: Merelli; Cocetta, Cargnelutti, Di Pasquale, Groppelli (36’st Guerra); Gallo (36’st Sandri), Vinicius; Zunno (36’st Schirò), Murano (13’st Piovanello), Maggio (25’st Stronati); Gomez. A disp.: Sala, Martino, Leo, Armini, Andreoni, Guerra, Sandri, Vrenna, Marazzotti, Bruno, Schirò. All. Longo
Catania: Dini; Ierardi, Di Gennaro, Celli; Casasola (36’st Raimo), Quaini (16’st Martic), Corbari (1’st Aloi), Donnarumma; Cicerelli, Jimenez (1’st Lunetta); Forte (25’st D’Andrea). A disp.: Bethers, Bottaro, Allegretto, Pieraccini, Ortoli, Giardina. All. Toscano
Arbitro: Striamo di Salerno
Reti: 8’ Murano (Cr)
Ammoniti:Quaini (Ca), Vinicius (Cr), Casasola (Ca), Cargnelutti (Cr), Aloi (Ca)
Biglietti: n. 4.660, incasso 26.455,00;
Angoli: 2-5; Recupero: 1’ pt- 4’ st.