Calcio, Serie C. Coppa Italia: il Crotone supera il Catania e passa il turno

Buona la prima per il Crotone che ieri sera ha sconfitto di misura il Catania con una prestazione convincente qualificandosi al Secondo Turno della Coppa Italia.

Nello stadio Ezio Scida quasi cinquemila spettatori hanno assistito al gol firmato da Murano dopo appena 8 minuti di gioco, bravissimo a schiacciare di testa su invito dalla sinistra di Maggio.

Il tabellino

Crotone-Catania 1-0

Crotone: Merelli; Cocetta, Cargnelutti, Di Pasquale, Groppelli (36’st Guerra); Gallo (36’st Sandri), Vinicius; Zunno (36’st Schirò), Murano (13’st Piovanello), Maggio (25’st Stronati); Gomez. A disp.: Sala, Martino, Leo, Armini, Andreoni, Guerra, Sandri, Vrenna, Marazzotti, Bruno, Schirò. All. Longo

Catania: Dini; Ierardi, Di Gennaro, Celli; Casasola (36’st Raimo), Quaini (16’st Martic), Corbari (1’st Aloi), Donnarumma; Cicerelli, Jimenez (1’st Lunetta); Forte (25’st D’Andrea). A disp.: Bethers, Bottaro, Allegretto, Pieraccini, Ortoli, Giardina. All. Toscano

Arbitro: Striamo di Salerno

Reti: 8’ Murano (Cr)

Ammoniti:Quaini (Ca), Vinicius (Cr), Casasola (Ca), Cargnelutti (Cr), Aloi (Ca)

Biglietti: n. 4.660, incasso 26.455,00;

Angoli: 2-5; Recupero: 1’ pt- 4’ st.