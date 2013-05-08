Calcio, Serie C. Crotone-Benevento a rischio: divieto di trasferta per i campani

La Prefettura di Crotone ha adottato un provvedimento che vieta la vendita dei biglietti d'ingresso allo stadio Ezio Scida ai residenti della provincia di Benevento.

La decisione, presa in vista dell'incontro di Lega Pro tra la formazione pitagorica e quella campana, in programma il prossimo 25 agosto (alle 21), è stata motivata da considerazioni legate alla sicurezza e all'ordine pubblico.

La rivalità storica

La rivalità tra le due tifoserie, che in passato ha già creato disordini, è stata al centro delle valutazione del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive.

Un precedente significativo risale al 31 ottobre 2024, quando, durante un'altra partita, sempre a Crotone, i supporters hanno cercato a più riprese lo scontro, sia vicino allo stadio che nelle vie della città; scontro evitato solo grazie all'intervento delle forze dell'ordine.

La decisione del Prefetto

Il prefetto Franca Ferraro, dopo aver consultato il comitato e il Questore di Crotone, ha ritenuto “altamente probabile” che in occasione della gara possano verificarsi nuove turbative per l'ordine pubblico e pertanto, per prevenire possibili incidenti, ha disposto il divieto di trasferta per i tifosi campani.