Droga e violenza a Trebisacce, due arresti in poche ore

Giornate movimentate a Trebisacce, dove i Carabinieri hanno tratto in arresto due soggetti nel corso di due distinte operazioni, avvenute nel corso della giornata di ieri, 25 agosto.

L'aggressione col machete

Il primo caso riguarda una grave aggressione a colpi di machete avvenuta nel corso della notte: protagonisti due fratelli, entrambi di nazionalità marocchina, che avevano iniziato a litigare per motivi ancora in fase di accertamento.

Ad un certo punto, il maggiore dei due - il 31enne D.Y. - avrebbe estratto l'arma e colpito ripetutamente il fratello minore - appena 20enne - alle gambe ed alle braccia.

Mentre i soccorsi giungevano sul posto per trasferire la vittima in ospedale, l'aggressore tentava la fuga, ma, braccato dai militari, ha opposto resistenza al fermo arrivando al punto di scagliarsi contro i militari nel tentativo di aggredirli.

Poco dopo è stato disarmato ed immobilizzato, ed è ora agli arresti domiciliari in attesa degli sviluppo dell'indagine.

Addosso undici dosi di coca

Situazione differente invece quella che ha portato all'arresto di un uomo del posto già noto alle forze dell'ordine, il 42enne M.L. ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio.

Questo infatti è stato fermato per un controllo, a seguito del quale sono state scoperte 11 dosi di eroina già pronte alle vendita. Un controllo domiciliare ha poi permesso di scoprire somme di denaro contanto ritenute proventi dell'attività illecita.

Al termine delle formalità di rito, e visti i precedenti specifici, l'indagato è stato arrestato e trasferito nel carcere di Castrovillari.