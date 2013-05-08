Movida più sicura: un arresto e centinaia di controlli nel crotonese

La Polizia di Stato di Crotone, nell'ambito dei servizi di prevenzione disposti dal questore Renato Panvino, ha arrestato un giovane di 19 anni, C.S. le sue iniziali, per spaccio di stupefacenti.

Nel corso di un controllo domiciliare, gli agenti della squadra Volante hanno trovato circa 140 grammi di cocaina nascosti in vari punti della sua abitazione. Dopo le formalità, il giovane è stato messo ai domiciliari a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

La strategia di contrasto

L'intervento si inserisce in un più ampio piano della Questura volto a combattere l'uso e lo spaccio di droga tra i giovani che frequentano la movida e i locali notturni. Una attività in linea con le direttive del Procuratore della Repubblica Domenico Guarascio.

Oltre all'arresto, sono stati segnalati al Prefetto due individui trovati in possesso di piccole quantità di droga, rispettivamente 1,88 grammi di hashish e 2,26 di cocaina.

Gli altri risultati

I controlli di prevenzione sono stati estesi a tutta la provincia dove sono state identificate 482 persone, di cui 88 con precedenti nella Banca dati SDI, e sono stati verificati 227 veicoli.

Nel capoluogo di Crotone, le pattuglie delle Volanti hanno identificato 281 persone (59 con precedenti) e controllato 137 veicoli. Ulteriori operazioni hanno interessato il lungomare di Le Castella (ad Isola Capo Rizzuto) e il litorale di Cirò Marina, dove sono state identificate e controllate numerose persone e veicoli.