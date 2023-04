I carabinieri della Sezione Operativa di Catanzaro hanno arrestato un 52enne accusato di detenzione di stupefacenti finalizzata a alla vendita, dopo che nel corso di una perquisizione a casa lo trovavano in possesso di circa 58 grammi di marijuana suddivisa in vari involucri, altri 27 di hashish e materiale per la pesatura. L’uomo, dopo le formalità di rito, è stato messo ai domiciliari come disposto dall’Autorità Giudiziaria.