Gli trovano dell’hashish, 59enne catanzarese finisce ai domiciliari

Nella mattinata di martedì scorso, 18 aprile, i carabinieri della Radiomobile di Catanzaro hanno arrestato un 59enne del posto per detenzione di stupefacenti finalizzata alla successiva attività di vendita.

Durante una perquisizione personale e domiciliare, i militari gli hanno trovato circa 17 grammi di hashish, un bilancino di precisione e del contante per 680 euro in banconote di piccolo taglio.

Nella stessa circostanza è stato segnalato alla Prefettura, come detentore di droga per uso personale, anche un 47enne. L’arrestato, invece, dopo le formalità è stato messo ai domiciliari così come disposto dal magistrato di turno.