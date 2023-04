Crotone, tubatura danneggiata e da riparare: interruzione idrica nel centro città

Nuovo stop all'erogazione dell'acqua corrente in quasi tutto il centro di Crotone: lo annuncia la Congesi, che già questa mattina ha interrotto per diverse ore il flusso d'acqua per via di alcuni interventi tra via Roma e via Venezia. Proprio in quest'ultima via sarebbe stata individuata una tubatura danneggiata, che necessita di una immediata riparazione.

Per farlo, però, è necessario interrompere completamente il flusso d'acqua: a partire dalle prime ore di domani, 27 aprile, rimarranno a secco tutte le abitazioni nelle adiacenze di via Roma, via Venezia, via Tito Minniti, via Ercole Scalfaro, via Luigi Settino, via Antonio Daniele, via Luigi Pantusa e Piazza Mercato.

Sempre la Congesi spiega che i lavori dovrebbero concludersi, indicativamente, entro le 16:00, mentre l'erogazione dell'acqua riprenderà a pieno ritmo nella prima serata.