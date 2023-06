Carlopoli. Pizzicato a vendere metadone: lui arrestato e l’acquirente “segnalato”

Durante un consueto servizio sul territorio eseguito nella Frazione Castagna, i carabinieri di Carlopoli, nel catanzarese, hanno sorpreso un 33enne del posto, tra l’altro già con precedenti penali, che in un vicolo poco frequentato dell’abitato stava cedendo ad un 60enne, per 50 euro, tre boccette contenenti del metadone, che generalmente è utilizzato nei centri di recupero per tossicodipendenti per consentire agli stessi di uscire gradualmente dal tunnel della droga, ma spesso commercializzato anche illegalmente.

Nella mattinata di oggi è stato poi convalidato l’arresto del 33enne mentre l’acquirente è stato segnalato alla Prefettura come consumatore di stupefacenti. La droga ed il denaro ritrovati sono stati sequestrati.+-