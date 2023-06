Peculato e truffa aggravata, sospesi due dipendenti pubblici

I Carabinieri della Sezione di Polizia Giudiziaria di Catanzaro hanno eseguito un’ordinanza del Gip del Tribunale che ha previsto la sospensione dal pubblico servizio di due persone a cui è stato inibito l’esercizio di ogni attività per la durata di un anno.

I reati contestati sono quelli di peculato e truffa aggravata ai danni di un ente pubblico: in pratica, e secondo gli inquirenti, entrambe si sarebbero appropriati di mezzi e strumenti dello stesso ente in cui lavorano per utilizzarli per scopi privati.

Inoltre, avrebbero indotto in errore l’ente pubblico, non registrando degli utenti, e consentendo di non versare il ticket dovuto.

La misura è stata emessa dal giudice per le indagini preliminari su a seguito delle indagini condotte dai militari, coordinati dalla Procura della Repubblica del capoluogo.

I carabinieri hanno effettuato difatti dei servizi di osservazione, controllo e pedinamento, oltre che delle intercettazioni che fanno ritenere di aver raccolto a carico degli indagati dei gravi indizi.