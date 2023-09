Lanciano oggetti in campo durante Crotone-Foggia: daspo per due tifosi

Il Questore di Crotone ha emesso due daspo a carico di altrettanti tifosi della squadra locale i quali, in occasione dell’incontro di calcio Crotone-Foggia valevole per il campionato di Serie C, disputatosi lo scorso 31 maggio presso lo stadio Ezio Scida di Crotone, sia dall’interno del settore curva sud sia dalla tribuna, si sono resi responsabili del lancio di oggetti, caduti nel campo di gioco.

I due crotonesi sono già stati denunciati dalla Digos che, grazie anche agli elementi acquisiti attraverso le immagini del sistema di videosorveglianza, ha ricostruito i fatti contestati ed individuato i responsabili. Con il provvedimento istruito dalla Divisione Polizia Anticrimine, ai due tifosi, rispettivamente di 54 e 23 anni, è stato vietato l'accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive per i prossimi due anni.