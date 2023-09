Crotone. Premio Castello, alla Torre Aiutante le opere di trenta artisti locali: ecco i finalisti

Il “Premio castello 2023-Crotone” fa il pieno di artisti che hanno deciso di esporre le proprie opere in un emozionante concorso di pittura e mostra d’arte che si terrà presso la Torre Aiutante del Castello Carlo V della città pitagorica.

L’obiettivo dell’evento è di promuovere e valorizzare l’arte, fornendo agli artisti locali un’importante vetrina per poter presentare i propri lavori e così mettere in luce anche il ricco patrimonio storico e artistico del Castello.

Il concorso di pittura è aperto a tutti, senza limiti di età, sesso o nazionalità e gli artisti hanno aderito con opere inedite o non inedite e con un tema libero. Qualsiasi tecnica realizzativa è ammessa e su qualsiasi supporto, con dimensioni massime di 80×80 cm.

Dunque, sono trenta gli artisti ammessi alla fase finale. Si tratta in particolare di Barbara Palmieri, con l’opera Teste di ferro; Roberto Serratore, The hope; Domenico Lucente, L’inizio; Giovanni De Paola, Delusione; Franca Vrenna, Ciliegie; Vincenza Roberto; The venus flytrap; Armando Cistaro, Ecce homo; Luca Borelli, Raffinatezza; Giovanna Errigo, Sogni riflessi; Mario Vetere, Battiti; Nino Audia, Tra le righe; Danilo Piscitelli; L’ombra.

Inoltre, Renata Lorecchio, Josef il derviscio; Luciano Sestito, Il ronzio degli uccelli; Leonardo Pontieri, Le modelle di Zeusi; Antonio Mandarino, Guerra; Lina Francesca Amendola, Vento autunnale; Caterina Martino, Mora solvendi; Teresa Piscitelli, Peonie sul mare; Kevin Serafini, David e Golia; Rossella Lucà, L’uomo dissolto; Giorgio Riganello, EX Fosfotec; Irma Montesano, Steady.

Ed ancora, Ilda Spadafora, Indian corn; Giovanni Cascone, Disillusione; Marcello Piscitelli, Adamo e Eva-il principio; Raffaele Giungato, Il gioco delle sirene; Vincenzo Rizzo, Jackie; Sabrina Del Libano, Amy Winehouse; e Wendalina Lidonnici, Senza titolo

Le opere selezionate saranno quindi esposte al pubblico nella Torre Aiutante del Castello dal 15 al 25 settembre. Sarà poi assegnato un “Premio della Giuria” di mille euro all’artista vincitore selezionato da una giuria di esperti.

Inoltre, il pubblico avrà la possibilità di votare l’opera preferita, e l’artista vincitore della “Giuria Popolare” avrà l’opportunità di realizzare una mostra personale all’interno dello stesso Castello di Carlo V.

“Questo evento unico rappresenta un’opportunità straordinaria per gli artisti di condividere il loro talento con il pubblico e di competere per un premio di prestigio. Allo stesso tempo, offre ai visitatori l’opportunità di immergersi nell’arte contemporanea all’interno di un luogo storico di eccezionale bellezza. Non vediamo l’ora di accogliere gli artisti e gli appassionati d’arte a questa straordinaria celebrazione della cultura nella nostra città” commentano dall’associazione Multitracce, che ha organizzato l’evento.