Sin Crotone-Cassano Cerchiara, il generale Emilio Errigo nuovo commissario

Il generale e professor Emilio Errigo è il nuovo commissario straordinario delegato a coordinare e promuovere la realizzazione degli interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nel Sin, il Sito di interesse nazionale, di Crotone-Cassano e Cerchiara. Lo ha deciso il Consiglio dei Ministri e la nomina è stata firmata ieri dal Ministro e dell’Economia Giancarlo Giorgetti.

L’incarico, che parte da ieri, durerà due anni con la possibilità di essere prorogato per altri dodici mesi nelle ipotesi di un mancato completamento nei termini previsti per una causa che non sia imputabile alla struttura commissariale.

Errico, 66 anni il prossimo ottobre, generale della Guardia di Finanza, già Commissario Arpacal e prima ancora dell’Autorità Portuale della Sicilia Orientale, dovrà quindi coordinare ed attuare gli interventi e le fasi progettuali, la predisposizione dei bandi di gara, l’aggiudicazione di servizi e lavori per la realizzazione delle opere di bonifica, garantendo anche la congruità dei costi.

Suo dovere sarà quello, inoltre, di presentare al Ministero dell’Ambiente, entro sei mesi dalla nomina, di un piano di interventi con tanto di cronoprogramma così come ogni sei mesi dovrà trasmettere allo stesso dicastero una relazione sulle attività svolte o da avviare.

Nel decreto di nomina, tra l’altro, il Ministero si impegna a trasferire alla struttura commissariale altre risorse economiche, quasi 31 milioni di euro, che saranno rimessi in due tranche sulla base dello stato di avanzamento degli interventi programmati.