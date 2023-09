Serie C, tutto pronto per Francavilla-Crotone. Zauli: “Troppo presto per stabilire pregi e difetti”

Lamberto Zauli

Si archivia la seconda giornata, ma senza aver prima osservato alcuni dati. Anche se, per Zauli, allenatore del Crotone, “è ancora presto Stabilire difetti è pregi di una squadra”. È chiaro, però, che i numeri non vanno sottovalutati, considerato che, nella loro razionalità, determinano la classifica, elemento chiave per cui si va in campo e, alla fine, determina bocciature e promozioni. Dal quadro generale dei tre girone della serie C (A-B-C), a punteggio pieno (6 punti) si ritrovano Virtus Verona (solitaria in A); Carrarese, Torres e Olbia (girone B); Turris, Juve Stabia, Latina (C). Di queste “capoliste”, la differenza reti più alta la registrano Carrarese (6-1), Turris (6-3), Juve Stabia e Latina (4-1). Il Crotone ha perso la partita interna contro la Turris e occupa la terza posizione con tre punti.





di Giuseppe Romano

Il Crotone di Lamberto Zauli è stato bloccato in casa dalla Turris, riprende con i tre punti strappati al Catania e con una differenza reti (3-3) che mostra di dover acquisire ancora la solidità difensiva, per come è stata strutturata la squadra, con linee difensive di qualità.

Le reti in attivo del Crotone sono state realizzate da Tumminello, Tribuzzi e Vuthaj, mentre si osserva il processo di crescita di Gomez, cannoniere del club, lo scorso campionato con 13 reti.

Un bilancio che non preoccupa il tecnico pitagorico, forte della prova di carattere e del dominio offensivo espresso nella sconfitta contro la Turris. Senza nascondere la soddisfazione per il carisma di Petriccione e Felippe, giocatori di qualità tecniche elevate, che sanno dettare i tempi di una partita e far salire la squadra.

Il concetto di “far stupire tutti” non si è perso nella mente del tecnico, tantomeno nel pensiero di una tifoseria che si è rimboccata la maniche e si è mostrata incisiva negli abbonamenti, dopo la delusione del fallito accesso alla finale - play off.

L’avversario di turno è il Francavilla a quota sero e per Zauli “dopo una sconfitta si va a giocare per vincere”. Ma si prospetta un campo abbastanza ostico: “un terreno difficile per questa categoria. Francavilla ha perso due partite giocando fino all’ultimo secondo. Non sarà facile!”.

Il Crotone potrebbe avere il vantaggio di saper andare in profondità, con azioni veloci e il mister ha lavorato per fare qualcosa di diverso rispetto a Catania e in casa contro la Turris. Gli si chiede maggiore “cinismo”, ma per lui “esiste solo la qualità. Se si è in area si deve trovare il tempo giusto per finalizzare le azioni costruite”. Tra gli schieramenti proposti in sala stampa, predomina l’attacco a due.

Zauli non si scompone: “una cosa che può succedere”. Dinamica più volte provata in allenamento, “con una attenzione su Gomez che ha mostrato il suo valore. Il punto è trovare l’equilibrio giusto”. In questa trasferta qualcosa di nuovo si vedrà sia nel cambio di modulo che negli uomini, con una dinamica di gioco basata sulla verticalizzazione. Zauli ha una rosa molto ampia che gli permette un concreto turnover soprattutto in vista delle tre prossime gare in sette giorni.

Francavilla-Crotone: domenica ore 20,45 , Stadio Nuovarredo Arena. 3^ giornata. Arbitro: Domenico Mirabella, Napoli; assistenti: Mattia regattieri di Finale Emilia, Andrea Zezza di Ostia Lido; Quarto uomo: Alessandro Colelli, ostia Lido.

CONVOCATI

Francavilla: 22 Forte, 40 Acciardi, 4 Gavazzi, 5 Monteaguido, 8 Di Marco, 30 Macca, 77 Fornito, 7 Biondi, 23 Nicoli, 90 Giovinco, 9 Artistico, 1 Carretta, 12 Lucatelli, 3 De Marino, 10 Polidori, 19 Izzillo, 11 Zuppel, 21 Risolo, 25 Serio, 26 Yakubiv, 72 Fekete, 80 La Tagliata. Allenatore: Angelo Antonazzo (squalificato);

Crotone: 1 Dini, 2 Papini, 3 Giron, 5 Bove, 6 Gigliotti, 7 D’ursi, 8 Felippe, 9 Gomez, 10 Petriccione, 12 Lucano, 14 Crialese, 15 Vinicius, 17 Bruzzaniti, 18 Loiacono, 19 Tribuzzi, 20 Rojas, 21, Leo, 22 D’Alterio, 23 Jurcec, 24 Giannotti, 27 D’Errico, 28 Vitale, 29 Cantisani, 30 Vuthaj, 36 Spaltro, 77 Pannitteri, 93 Tumminello. Allenatore: Lamberto Zauli;

DOVE VEDERLA



In diretta tv: Sky trasmette tutto il campionato, i playoff/playout e anche Coppa Italia e Supercoppa di categoria. Tutte le partite si possono vedere in streaming anche su NowTv