Calcio, serie C. Il Francavilla controlla il match e fa ballare un Crotone ferito: finisce 3-1

L’incontro valevole per la terza giornata del campionato di Serie C Now disputato tra la Virtus Francavilla e il Crotone termina con il punteggio di 3-1 per la squadra biancazzurra che conquista la prima vittoria in campionato agganciando a tre punti proprio i calabresi. Partita non bellissima sino al 24’ quando, la Virtus Francavilla, sblocca l’incontro con un calcio di punizione battuto da Giovinco in modo magistrale che lascia Dini immobile, portando il risultato sull’1-0 per la squadra di casa. Il Crotone prova subito la reazione e trova, al 39’, il gol del pareggio da sviluppo da corner battuto da Giron all’indirizzo del difensore dei calabresi Gigliotti il quale di testa raddrizza il match. Nel secondo tempo la compagine pugliese si porta nuovamente avanti con Fornito il quale riesce ad impossessarsi della sfera e, grazie ad un sinistro straordinario batte nuovamente Dini al 51’, portando il risultato sul 2-1. All’87’ una follia di Rojas in uscita consegna la palla a Macca che crossa all’indirizzo di Polidori il quale, di giustezza, segna il gol del definitivo 3-1 facendo esplodere lo stadio.





di Francesco Pitingolo

Il Crotone di mister Zauli è giunto al Nuovarredo Arena con un solo obiettivo in testa, ovvero riscattare la sconfitta casalinga subita domenica scorsa ad opera della Turris.

Partita tosta, anche per l’atteggiamento messo in campo dagli interpreti, in un match da vietato sbagliare per entrambe le formazioni.

Il Crotone è stato allestito, infatti, con un gruppo forte, nato per giocarsi la vetta della classifica e pertanto il mister dei pitagorici, sin dalla vigilia, ha predicato attenzione e incisività sotto rete (dote mancata ai rossoblù nell’ultima di campionato per la mole di gioco creata ed anche nell’odierna gara).

Per il match che inizia una settimana impegnativa, visti i tre incontri programmati che potrebbero già delineare la classifica nella categoria, il tecnico dei calabresi ha deciso di schierare un inconsueto 4-4-2 e mandare in campo: con il n. 1 a difendere la porta Andrea Dini; in difesa Giron, Gigliotti, Loiacono e Leo; a centrocampo Tribuzzi, Petriccione, Felippe e Vitale; in attacco Guido Gomez e Vuthaj.

Formazione insolita per lo squalo che vede in difesa l’esordio di Loiacono (preferito a Papini) e che in attacco prova la soluzione a due punte affidandosi ai piedi del capocannoniere crotoniate della passata stagione Gomez e al neo acquisto Vuthaj che ha fatto vedere pregevoli cose nello scorso turno del torneo trovando, nello scadere del tempo regolamentare, la via del gol.

Dalla sponda pugliese, invece, mister Alberto Villa conosceva bene i valori dei pitagorici e, per il match odierno ha deciso di mettere in campo il suo miglior schieramento per cancellare lo zero in classifica che non riguardava soltanto i punti e le vittorie ma anche i gol segnati.

Il tecnico dei biancazzurri stasera è dunque riuscito a scardinare la difesa calabrese rompendo il ghiaccio dopo un inizio per nulla facile e felice decidendo di mandare in campo un 3-4-2-1: in porta l’estremo difensore Forte, e poi a seguire Gavazzi, Monteagudo, Biondi, Di Marco, Artistico, Nicoli, Macca, Accardi, Fornito, Giovinco.

Virtus Francavilla-Crotone è stata diretta dal Sig. Domenico Mirabella di Napoli, coadiuvato dagli assistenti Mattia Regattieri di Finale Emilia, Andrea Zezza di Ostia Lido e dal Quarto ufficiale di gara Alessandro Colelli di Ostia Lido. Il fischietto partenopeo non ha precedenti con il Crotone.

IL PRIMO TEMPO

Inizia il match e a toccare la prima palla dell’incontro è il Crotone con Petriccione il quale prova, con un retropassaggio, a far partire l’offensiva degli squali trovando, però, un’attenta difesa della Virtus Francavilla che disinnesca l’attacco pitagorico.

Importante la leadership di Gavazzi nella fase difensiva dei padroni di casa, che ha fatto valere, seppur per poco, la propria esperienza sul terreno di gioco poiché, dopo soli 7 minuti, è costretto ad uscire per infortunio trovando il suo sostituto in De Marino.

Il Crotone prova, con personalità, a fare la partita trovando, nel primo quarto d’ora, diverse touche e anche un calcio d’angolo sprecato dagli ospiti.

Al 24’ la Virtus Francavilla alza la testa e guadagna un calcio di punizione da posizione interessante che batte Giovinco in modo magistrale lasciando immobile Dini con una parabola perfetta, portando il risultato sull’1-0 per la squadra di casa.

Il Crotone prova subito la reazione nel tentativo di riacciuffare la gara ma il Francavilla chiude gli spazi e rende velleitario ogni tentativo d’attacco del Crotone che sbaglia, al 34’ la migliore azione d’attacco a porta spalancata, strozzando il grido di gioia in gola ai supporter giunti dal capoluogo calabrese.

I rossoblù devono attendere però altri cinque minuti quando al 39’ trovano il gol del pareggio da sviluppo da corner battuto da Giron all’indirizzo del difensore dei calabresi Gigliotti che segna la rete dell’1-1.

Dopo due minuti di recupero il direttore di gara fischia la fine del primo tempo regolamentare che non ha avuto molti sussulti sino al 24’ minuto quando, la Virtus Francavilla, la sblocca con un calcio di punizione battuto magistralmente da Giovinco.

Segue un’agguerrita reazione degli squali pitagorici che non ci stanno ad andare negli spogliatoi in svantaggio e riescono a trovare il gol del pareggio al 39’ grazie ad un colpo di testa di Gigliotti servito magistralmente da Giron che si rivela vero e proprio assist-man della squadra calabrese.

Alla fine il Crotone ha messo le cose a posto, anche se sovente la squadra di Zauli ha manovrato molto la sfera palleggiando su un terreno di gioco che non favorisce questo tipo di calcio.

IL SECONDO TEMPO

Inizia il secondo tempo del match senza sostituzioni per entrambe le formazioni e, a toccare la sfera questa volta è il Francavilla che non impensierisce, nella costruzione, gli squali che controllano.

La compagine pugliese, però, prende le misure al gioco calabrese e capisce il movimento di palla macchinoso degli ospiti approfittandone al 51’ con Fornito il quale riesce ad impossessarsi della sfera e, grazie ad un sinistro straordinario batte nuovamente Dini, portando il risultato sul 2-1.

La partita si innervosisce e, al 56’ Gigliotti pecca di ingenuità e rimedia il secondo cartellino giallo della gara che gli costa l’espulsione, lasciando il Crotone in svantaggio ed in inferiorità numerica.

La squadra pitagorica prova nuovamente a riacciuffare la gara trovando un’irruenta difesa pugliese che fa di tutto per mantenere un risultato di vitale importanza contro una big del torneo.

Zauli prova a correre ai ripari e inserisce, al 72’, forze fresche: Crialese per uno stremato Giron, D’Ursi al posto di Gomez per dare più spunto e fantasia al gioco, e Tumminello al posto di Vuthaj.

La musica però non cambia in quanto è sempre il Francavilla in pieno controllo del match che fa ballare un Crotone ferito, in dieci uomini e che non riesce ad impensierire la Virtus neanche con l’ingresso del tanto atteso D’Errico.

All’87’ una follia di Rojas in uscita consegna la palla a Macca che crossa all’indirizzo di Polidori il quale di giustezza segna il gol del 3-1 facendo esplodere il Nuovarredo Arena.

Dopo sei minuti di recupero il direttore di gara fischia la fine delle ostilità e la partita appena terminata ha messo in evidenza i limiti di questo Crotone che non riesce ad arginare gli attacchi attrezzati delle avversarie.

Per la seconda volta consecutiva i calabresi subiscono tre gol a partita, dato che deve far riflettere il tecnico Zauli sulle geometrie di gioco difensive ma anche offensive per le azioni da rete non concretizzate.

Troppo poco Crotone! Uno squalo troppo macchinoso e imballato in fase palleggio sbaglia completamente l’atteggiamento alla gara e nel finale si innervosisce facendo sì che il risultato diventasse più rotondo.

Secondo Ko consecutivo del Crotone che ad oggi ha conquistato solo tre punti in tre partite. La Virtus Francavilla con questa vittoria aggancia la big rossoblù in classifica e, con la prima vittoria in campionato, esce dalla crisi di risultati e gol segnati, fornendo una vera e propria iniezione di fiducia per il prosieguo del campionato.

Appuntamento a giovedì 21 quando il Crotone nel turno infrasettimanale, tra le mura amiche dello stadio Ezio Scida, dovrà affrontare l’Audace Cerignola.