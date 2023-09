Calcio, Serie C. Il Crotone in ritardo attende il Sorrento e la Sud insoddisfatta attende la ripresa

Turris e Juve stabia confermano ritmo e qualità per non sbandare nell’avvincente corsa nel terzo torneo, il campionato di serie C. Entrambe le formazioni comandano la corsa con dieci punti e col distacco dal Latina di due punti e tre da Picerno e Benevento. Tra le ritardatarie: Crotone, Catania, Foggia e Avellino, ancora in fase di rodaggio. Il Crotone, resta in affanno dopo la vittoria sul Catania, nella prima giornata ed il pareggio interno col Cerignola, in una gara carica di tante ombre e poche luci, con un gol per parte negli ultimi minuti di recupero, e la traversa a favore della squadra pugliese.





di Giuseppe Romano

Nessuna traccia negativa nei pensieri di Lamberto Zauli, allenatore del Crotone, staccato dalla zona play-off per differenza reti, con dentro Catania e Taranto, anche se con lo stesso punteggio (4).

È chiaro che la tifoseria crotoniate non è contenta e lo ha rimarcato, a voce alta, a fine gara, quando, allenatore e giocatori hanno raggiunto la Curva Sud per il saluto finale nel match contro il Cerignola (QUI), turbato da un “gesto” di Zauli frainteso dai fans rossoblù.

Un chiarimento rimarcato in sala stampa dal tecnico: “saremo sempre sotto la curva, si perda o si vinca, come promesso nel primo incontro, tra sciarpe e bandiere. Sempre a lottare, partita dopo partita e palla su palla”.

Per questa seconda giornata interna, quinta di campionato, il Crotone ospita il Sorrento, ultimo in classifica ma con una differenza reti (4 realizzate e 7 Subite) simile al Crotone (5-7).

Il Sorrento ha totalizzato un solo punto, contro i quattro del Crotone. Pertanto, il match tra i calabresi e i campani ha una valenza importante ai fini della classifica.

A entrambi gli schieramenti è offerta l’opportunità di rimettersi sulla carreggiata giusta per portarsi nella fascia dei play off, con Crotone, più ambizioso, proiettato a rincorrere Turris e Juve Stabia, in testa alla corsa.

Dai chiarimenti preliminari, mister Zauli scommette su una ripresa, “migliorando quello che è stato fatto contro la Turris”, consapevole dello stato di equilibrio tra la sua squadra e quella campana, tradotta in un solo punto nella differenza reti.

Il Sorrento non starà a guardare e Zauli lo sa: “affronteremo una squadra che arriva con l’entusiasmo della neo promossa e intenzionata a cambiare passo. Ha perso uno a zero con l’Avellino, ma ha lottato fino all’ultimo secondo”.

Sarà un match che richiederà in campo doti tecniche e balistiche di qualità e dinamiche di gioco veloce, che garantiscano una buona copertura difensiva e rapidità nella fase offensiva.

Caratteristiche che il Crotone possiede ma non ha ancora messo a punto bene, soprattutto per un “ordine” e “contenimento” che a centro campo non si riesce a rendere stabile, nonostante le presenze importanti schierate in campo dal mister pitagorico.

Quando si evidenza il “ritardo” in classifica, la reazione di Zauli è composta ma categorica: “In questa fase, la parola d’ordine è ‘vincere’, senza togliere nulla all’importanza del match e all’avversario. La posizione in classifica? Non vedo alcun motivo di discussione. Si è appena a quattro giornate dall’inizio e non posso pensare che non stiamo tra le prime e concentrarmi su questo. Non esiste nessun segnale d’allarme, ci siamo detti che la squadra ha commesso degli errori, determinanti molto sui risultati, e dobbiamo restare concentrati alla partita contro il Sorrento. Pensiamo a vincere questa gara e arri vare a sette punti per leggere la classifica diversamente”.

L’ARBITRO

Crotone-Sorrento, in programma domenica alle 20.45, valevole per la 5a giornata del campionato di Serie C 2023-2024, sarà diretta dal signor Daniele Virgilio della sezione di Trapani; assistenti: Alessandro Munerati della sezione di Rovigo, Alessandro Antonio Boggiani della sezione di Monza. Quarto ufficiale di gara: Gabriele Sciolti della sezione di Lecce. Virgilio non ha precedenti con il Crotone.

I CONVOCATI

Crotone: 1 Dini, 2 Papini, 3 Giron, 6 Gigliotti, 5 Bove, 8 Felippe, 9 Gomez, 10 Petriccione, 12 Lucano, 14 Crialese, 15 Vinicius, 17 Bruzzaniti, 18 Loiacono, 19 Tribuzzi, 20 Rojas, 21, Leo, 22 D’Alterio, 23 24 Giannotti, 27 D’Errico, 28 Vitale, 29 Cantisani, 30 Vuthaj, 36 Spaltro, 23 Jurcec, 77 Pannitteri, 93 Tumminello, 7 D’Ursi. All. Lamberto Zauli.

Sorrento: 12 Marcone, 2 Tudisco,9 Blondett, 37, Panelli; 4 La Monica, 15 De Francesco, 3 Vitale; 11 Badje, 10 Martignaio, 7, Scala. 79 Caracava, 14 Chiricallo, 6 Fusco, 19 Colombini, 8 Cuccurullo, 76 Kone, 22 D’Aniello, 1 Del Sorbo, 29 Messori. Allenatore Vincenzo Maiuri.

DOVE VEDERLA

La Serie C è in diretta tv su Sky che trasmette tutto il campionato, i playoff/playout e anche la Coppa Italia e la Supercoppa di categoria. Tutte le partite si possono vedere anche in streaming su NowTv.