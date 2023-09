Calcio, Serie C. Il Crotone sa ancora vincere: 1-0 sul Sorrento e scaccia i malumori

Termina con il risultato di 1-0 lo scontro tra Crotone e Sorrento valevole per la quinta giornata del campionato Serie C Now, girone C. Dopo un inizio nervoso il Crotone riesce a passare in vantaggio al 23’ grazie ad un gol di Guido Gomez, servito da una invenzione di Petriccione, che riesce a sbloccare il risultato. Poco o niente succede nella ripresa tra le due compagini che provano a pungersi reciprocamente. Il Crotone, alla fine, riesce conquistare la tanto agognata prima vittoria casalinga, che le dà tre punti pesanti in classifica e conferisce, alla compagine di mister Zauli, fiducia e morale.





di Francesco Pitingolo

Quello appena conclusosi può tranquillamente definirsi il match delle ultime chance! Una opportunità da non fallire per il Crotone, con il secondo incontro casalingo consecutivo, per provare a dare maggiore concretezza e solidità al gioco di Mister Zauli, in cerca disperatamente di punti che facciano terminare i malumori dei tifosi dopo la dura contestazione subita giovedì scorso allo Scida a termine gara.

Il tecnico degli squali pitagorici aveva preparato tutto in modo maniacale e la squadra ha provato ad assimilare in fretta il suo credo calcistico che, sino ad oggi, non aveva certamente dato i risultati sperati.

L’allenatore rossoblù predica calma nel gruppo per evitare ansie da prestazione che possano rovinare la festa e prova a suonare, per l’ennesima volta, la carica alla ricerca della prima vittoria casalinga e, per il match odierno ha deciso di schierare il suo solito 4-2-3-1 mandando in campo: con il n.1 Andrea Dini, in difesa Leo, Loiacono, Gigliotti (a cui vengono affidati i galloni da capitano) e Giron; a centrocampo Petriccione e Felippe, nella fase avanzata del terreno di gioco Tribuzzi, D’Ursi e Pannitteri a supporto dell’unica punta Guido Gomez.

Il Sorrento è giunto sul manto erboso dello Scida per giocarsi la propria opportunità di arrotondare quell’uno in classifica che lo relega a fanalino di coda del torneo.

Il tecnico Vincenzo Maiuri ha provato così a rimediare alla brutta sconfitta subita di misura in casa contro l’Avellino e, per il match odierno, ha deciso di mandare in campo: con il n.12 Marcone a difendere la propria porta; a seguire in ordine numerico col n. 3 Vitale, 7 Scala, 8 Cuccurullo, 9 Blondett, 15 De Francesco, 27 Loreto, 29 Messori, 33 Vitiello, 37 Panelli, 91 Ravasio.

L’incontro è stato diretto dal Signor Daniele Virgilio di Trapani, coadiuvato dagli assistenti Alessandro Munerati di Rovigo, Alessandro Antonio Boggiani di Monza e dal Quarto ufficiale di gara Gabriele Sciolti di Lecce. Il fischietto siciliano non ha precedenti con il Crotone.

IL PRIMO TEMPO

La partita inizia dopo un minuto di raccoglimento in memoria dell’emerito ex Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e, a toccare la prima palla del match è Petriccione il quale, come di consueto, inizia con un retropassaggio indirizzato ai due centrali difensivi che non riescono ad innescare le punte rossoblù.

Il Sorrento prova a proporsi con personalità effettuando continui cambi di sponda ma il Crotone sa che deve rialzarsi e giocare da big del torneo; i pitagorici controllano la veemenza della squadra ospite anche se appare un po’ imballato in questo inizio di gara.

La squadra di Zauli prova ad alzare il ritmo della partita e guadagna un calcio d’angolo al 14’ (terminato con un nulla di fatto) dopo una buona trama di gioco culminata sui piedi di Pannitteri che scalda le mani all’estremo difensore Marcone.

Il Crotone appare più libero mentalmente dopo qualche minuto di défaillance dove il Sorrento aveva fatto vedere più padronanza in fase di palleggio, ma dopo i primi venti minuti di gioco la musica cambia in quanto la squadra di Maiuri è costretta a non sbagliare nulla in difesa per non lasciare terreno libero e palle pericolose agli attaccanti calabresi.

I padroni di casa, però, devono attendere poco per il gol del vantaggio che nasce da una invenzione di Petriccione che serve Gomez il quale, di giustezza, segna la rete dell’1-0.

Il Sorrento tenta di uscire dal momento di impasse nel tentativo di raddrizzare la gara prima della fine del primo tempo regolamentare, ma i rossoblù vanno in fiducia e manovrano la sfera per trovare la via del raddoppio che gli darebbe una buona iniezione di morale.

Si fanno sentire i 3.974 tifosi presenti allo Scida che provano a spingere i propri beniamini alla tanto agognata vittoria che significherebbe il primo successo casalingo nel torneo degli squali.

Dopo un minuto di recupero il direttore di gara fischia la fine della prima frazione di gioco e, il Crotone, dopo un primo difficile avvio di partita sembra rialzarsi sfruttando le giocate del suo play Petriccione il quale prende per mano la compagine crotonese e la conduce al vantaggio grazie ad una splendida invenzione capitalizzata su Guido Gomez che non fallisce il suo appuntamento col gol.

Il Sorrento prova a proporsi, nel tentativo di pareggiare l’incontro, ma il Crotone subisce poco o niente, in questo primo tempo, le intenzioni offensive della squadra di Maiuri.

IL SECONDO TEMPO

Inizia la ripresa senza cambi per entrambe le formazioni e, a toccare la sfera questa volta sono gli ospiti che giocano il primo pallone lungo, provando subito uno schema che non sorprende i calabresi.

Il Crotone ha, dopo un minuto del secondo tempo, una ghiotta occasione con D’Ursi che si stacca sulla sinistra liberandosi davanti al portiere, anche se, al momento della conclusione, spara alto effettuando una conclusione a dir poco da dimenticare.

Al 57’ la partita si innervosisce con il Sorrento che prova a sorprendere i pitagorici, ma Panelli commette fallo su un buon Pannitteri rimediando prima un giallo e poi, per proteste, un rosso che lascia in dieci la compagine di Maiuri che è costretto a ridisegnare la sua formazione in campo avvicendando Fusco per Cuccurullo.

Zauli inizia a fare scaldare molti giocatori a bordo campo per sfruttare la freschezza dei cambi e la superiorità numerica e, al 65’ effettua un doppio slot: esce Pannitteri per Giannotti mentre D’Ursi lascia il posto a Vitale il quale si mette subito in mostra procurandosi un corner che i pitagorici non riescono a mettere a frutto.

Nel finale il Sorrento prova ad alzare il baricentro e, seppur in inferiorità numerica, si fa promotore di qualche bella azione frutto di un buon giro palla dimostrando, a dispetto della classifica, di non essere una squadra sprovveduta mettendo in un paio d’occasioni in difficoltà il Crotone che, alla fine, se la cava.

Dopo ben sei minuti di recupero il direttore di gara fischia la fine delle ostilità e il Crotone riesce, finalmente, a conquistare la prima vittoria casalinga del torneo che lo rilancia in classifica a quota sette punti, in attesa dei posticipi che si giocheranno domani, lunedì 25 settembre.

Una vittoria caparbia, nata da un’attenta fase difensiva che stringe i denti e non subisce gol, mettendo a frutto e capitalizzando al massimo la rete segnata da Gomez, stasera match winner e spina nel fianco della difesa campana.

Il Sorrento ha tenuto il campo, per tutta la gara, con un ottimo atteggiamento dimostrando di non meritare la coda della classifica, ma stasera ha trovato un Crotone sceso in campo con la giusta voglia e motivazione per dimostrare, innanzi al proprio pubblico, di voler riscattare le brutte prestazioni delle ultime tre giornate appena trascorse.

Ora c’è da trovare continuità di risultati e di prestazioni, iniziando già domenica prossima quando il Crotone sarà impegnato contro un’altra big del torneo, ovvero una delle rivali sportive storiche degli squali: il Benevento.

IL TABELLINO

Crotone-Sorrento 1-0.

Rete: 23’pt Gomez (C)

CROTONE: Dini; Leo (30’st Spaltro), Loiacono, Gigliotti, Giron; Petriccione Felippe (35’st D’Errico); Pannitteri (20’st Giannotti), D’Ursi (20’st Vitale), Tribuzzi; Gomez (35’st Vuthaj). A disp. : D’Alterio, Lucano, Crialese, Bove, Papini, Rojas, Tumminello, Cantisani, Bruzzaniti, Vinicius. All. Zauli

SORRENTO: Marcone; Vitiello (35’st Todisco), Blondett, Panelli, Loreto (25’st Martignago); Messori (35’st Bonavolontà), De Francesco, Cuccurullo (17’st Fusco); Vitale, Lavasio, Scala (25’st Colombini). A disp. : Del Sorbo, D’Aniello, La Monica, Chiricallo, Kone, Caravaca. All. Maiuri.

Arbitro: Virgilio di Trapani

NOTE

Ammoniti: Scala (S), Dini (C), De Francesco (C), D’Errico (C), Colombini (S), Giannotti (C)

Espulso: 12’st Panelli (S) per doppia ammonizione

Spettatori: 3.974 (3.341 abbonati)