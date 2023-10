‘Ndrangheta. Blitz nel crotonese, colpo alle cosche isolitane: diversi arresti

Un’operazione della Polizia di Stato - coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro - è in corso da questa mattina nel crotonese, in particolare nel comune di Isola Capo Rizzuto colpendo con provvedimenti restrittivi diversi soggetti fortemente indiziati di appartenere ad una associazione per delinquere di stampo mafioso che opera nella provincia pitagorica.

Imponente lo spiegamento di forze, con l’impiego di un centinaio di poliziotti appartenenti alle Squadre Mobili di Catanzaro e Crotone, allo Sco, il Servizio Centrale Operativo della Sezione Investigativa di Catanzaro, ed ai Reparti Prevenzione Crimine.

(in aggiornamento)