Capodanno Rai a Crotone? L’idea mette tutti d’accordo

La nota trasmissione L'Anno che Verrà, in onda la notte di capodanno su Rai 1, potrebbe svolgersi a Crotone. Lo ha annunciato direttamente il governatore della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, che ha risposto con un video ad una nota pagina satirica social (QUI). Sempre Occhiuto aveva annunciato, poco prima dell'estate, di aver stipulato un contratto biennale con la Rai (LEGGI) proprio per garantire lo svolgimento del programma, per i prossimi due anni, in Calabria.

Al momento non c'è nulla di ufficiale, anche se è lo stesso presidente ad aver affermato che alcuni sopralluoghi sarebbero già stati svolti: le aree prese in esame sarebbero Piazza Pitagora (che già ospita altri eventi del genere e sarebbe la favorita) e lo stadio "Ezio Scida", anche se non si escludono eventuali location come il porto cittadino o Capo Colonna.

FERRARI: AL LAVORO PER LA RAI A CROTONE

La prima dichiarazione ufficiale arriva dal presidente della Provincia di Crotone, Sergio Ferrari. "In verità, non siamo sorpresi, sappiamo che questa guida della Regione, sta cercando, nonostante tutto, di invertire le sorti di questa Provincia e della città capoluogo".

"Abbiamo molto apprezzato la dichiarazione del Presidente Occhiuto, in particolar modo per l'intento di provare a cambiare paradigma nel raccontare del nostro territorio" prosegue Ferrari. "Noi confidiamo che il pressing del presidente Occhiuto alla fine risulti premiato, e che la Rai, possa organizzare a Crotone il concerto di Capodanno".

"Ciò rappresenterebbe un successo, una particolare attenzione e sopratutto un riconoscimento meritato per l'intero territorio dopo quanto di positivo ha saputo dimostrare, di recente, nei tragici eventi, vissuti sulla spiaggia del mare di Cutro" sostiene ancora. "Mi auguro che la scelta possa ricadere sulla centralissima Piazza Pitagora (e non allo stadio) e sono certo che il Sindaco della Città di Crotone non esiterà un attimo a porre in essere tutti gli adempimenti necessari".

"Il Presidente Occhiuto sa che può sempre contare sul nostro sostegno per iniziative che raccontino un'altra realtà e per tutto quanto si renda necessario e fattibile, affinché Crotone e la sua Provincia compino quel salto di qualità per il quale lavoriamo tutti i giorni, tutte le istituzioni, tutti insieme" conclude.

VOCE: ASSICURIAMO MASSIMA DISPONIBILITA'

"Abbiamo salutato con soddisfazione il video diffuso ieri sera dal Governatore Occhiuto che ha esplicitato la sua volontà di proporre alla Rai di realizzare il tradizionale appuntamento di fine anno “L’anno che verrà” nella nostra città" commenta invece il sindaco Vincenzo Voce. "Si tratta di un grande appuntamento che rappresenterebbe una importante vetrina nazionale per Crotone".

"Ho chiamato il presidente per ringraziarlo e per assicurare tutto il nostro appoggio e la nostra disponibilità nel caso il progetto, come auspichiamo, si finalizzi in maniera positiva" afferma in conclusione. "Sicuramente piazza Pitagora, per la sua storia e per la sua identità, ove dovesse esserne verificata la fattibilità tecnica ed in piena sicurezza, potrebbe rappresentare la location ideale per l’evento".