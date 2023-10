Calcio, Serie C. Crotone: fatale la sconfitta a Taranto (2-1), Zauli esonerato

Lamberto Zauli

È stata decisamente fatale la sconfitta di ieri a Taranto (per 2-1), per Lamberto Zauli, allenatore del Crotone. Il tecnico, che ha guidato fin qui la formazione pitagorica nel campionato di serie C, è stato difatti sollevato stamani dall’incarico.

Il Crotone è fermo al momento a dieci punti in classifica, e da inizio del torneo, sotto la guida di mister Zauli, ha collezionato in otto gare tre vittorie, un pareggio e ben quattro sconfitte, siglando undici gol e subendone tredici.

Si attende ora che la società renda noto chi prenderà le redini della compagine pitagorica, società che nel frattempo lo ringrazia “per l’impegno profuso e intende augurargli le migliori fortune per il prosieguo della carriera”.