Gioia Tauro. Controlli sui detentori d’armi: due denunciati

I Carabinieri di Gioia Tauro hanno eseguito nell’ultima settimana dei controlli nei confronti delle persone che detengono legalmente delle armi arrivando a denunciarne due in stato di libertà alla Procura di Palmi

Un particolare, un uomo di Rizziconi è stato trovato in possesso di una parte di arma, la canna, non dichiarata regolarmente, mentre non è risultato in possesso di una diversa parte di arma che, in questo caso, aveva invece denunciato regolarmente.

Stessa situazione riscontrata a Feroleto della Chiesa dove all’atto di un controllo simile un soggetto è stato trovato con numerose cartucce a palla per fucile da caccia calibro 12, non denunciate.