Calcio, Serie C. Crotone-Potenza, sfida tutta in rossoblù: faccia a faccia tra due tecnici “rivali”

A sinistra Franco Lerda, a destra Lamberto Zauli

Cosa c’è di speciale in Crotone-Potenza non è difficile intuirlo: ritorna allo Scida Franco Lerda, dopo esserne stato esonerato e ingaggiato Zauli, nelle ultime dieci giornate dello scorso campionato. Spesso, i “ritorni” sono carichi di nostalgia e di bei ricordi. Per Lerda sarà un sentimento più amaro che dolce: “secondo” in classifica, con sessanta punti, migliore difesa e attacco, sulla scia del Catanzaro leader di quel torneo, ha subito l’esonero per non aver tenuto il passo della capolista. Dopo questa esperienza col Crotone, il mister torinese siede sulla panchina del Potenza, per un cambio di passo, dopo il 2-3 con la Turris (21-ottobre). Ecco che Crotone-Potenza si presenta come una bomba con la miccia accesa per tutti i novanti minuti del match. Dagli spalti, sempre in fibrillazione, il sottofondo echeggia la voce dei tifosi, entrambi con vessilli rossoblù che esprimono un solo concetto: “vittoria, vittoria”, effetto di spinta di grande intensità.





di Giuseppe Romano

Classifica sotto la lente d’ingrandimento per decifrare meglio i numeri che caratterizzano la posizione in classifica del Crotone e del Potenza, che si affronteranno allo stadio “Ezio Scida” per la 15° giornata di serie C.

Strutturati per un campionato di primo piano, i due club si trovano in ritardo rispetto al gruppo-compatto delle squadre in fuga per la B: Juve Stabia (29 punti), Picerno, Benevento e Avellino (26 p), Latina (25 p).

Crotone (22 p) e Potenza (18 p, assieme a Catania e Monopoli) occupano rispettivamente l’8° e il 14° posto. Il Crotone, meglio piazzato, è al confine dei play off e sente di meno l’affanno della corsa, soprattutto dopo gli ultimi sei risultati positivi, tre vittorie e tre pareggi.

Il Potenza, nettamente meno veloce rispetto al progetto iniziale, ha indotto il presidente, Donato Macchia, ad esonerare De Giorgio e affidare la squadra a Franco Lerda, che ha iniziato in un clima di alta contestazione.

In riva allo Jonio, mister Lerda arriva da ex per essere stato esonerato a dieci giornate dal termine (60 punti, migliore difesa e attacco dopo il Catanzaro) e sostituito da Lamberto Zauli, che Crotone-Potenza mette faccia a faccia con stimoli che vanno oltre l’agonismo del match.

I tre punti restano il “mirino” principale di entrambi i tecnici: condizione base per la ripresa del Potenza e l’accelerata del Crotone per qualche sorpasso di peso.

Le due formazioni hanno in comune lo stesso colore di maglia (rossoblù) e la “vulnerabilità” difensiva: 20 gol subiti dal Crotone e 21 dal Potenza.

Zauli è positivo nel parlare del suo Crotone, soprattutto quando si rivolge alla difesa che “nelle ultime sei partite ha evidenziato grandi margini di miglioramento” e non valuta la forza del Potenza per l’unico punto conquistato in trasferta e i 18 in classifica.

Ha parole di elogio per il collega: “è un allenatore esperto che ha fatto categorie diverse. Ha battuto il Catania di recente e pareggiato col Cerignola, una partita difficile, che avrebbe potuto anche vincere. La sua è una squadra in salute che crede in quello che fa. Ha gente di qualità come Caturano, Asencio, Schiacciarella”.

Parlare bene degli avversari potrebbe essere anche una strategia di comodo, ma il mister pitagorico ribatte: “Sembra che voglia esaltare le quadre avversarie ma il campionato sta dicendo questo. Non vi sono partite semplici. Tutte richiedono un’ottima prestazione per un buon risultato”.

Mister Lerda conosce molti giocatori del Crotone e potrebbe essere un vantaggio. Al di là delle considerazioni sul pensiero del tecnico lucano, le due squadre godono ottima salute e, alla vulnerabilità difensiva, oppongono una linea d’attacco di tutto rispetto.

Il Crotone si presenterà con bocche di fuoco che incutono timore: Gomez-Tumminello, dodici gol in due (6-6). Il Potenza si affida a Cuturano-Di Grazia, dieci gol in due (7-3). La produzione offensiva del Crotone è più attiva, ma mister Lerda ha la capacità di organizzare bene le sue difese.

Crotone-Potenza sarà una sfida interessante sotto vari aspetti, soprattutto ai fini della classifica dei due club. Nella rosa di Zauli i problemi di peso restano Gigliotti, D’Errico, Vitale. Bove resterà fuori per precauzione.

L’ARBITRO

Crotone-Potenza, 15a giornata del girone di andata del campionato di calcio 2023-2024 di Serie C, Girone C, in programma domenica 26 novembre alle ore 16,15, sarà diretta dal signor Matteo Centi della sezione AIA di Terni. Assistenti: Stefano Franco di Padova e Giuseppe Lipari di Brescia. Quarto uomo: Antonio Liotta di Castellammare di Stabia.

I CONVOCATI

Crotone: Portieri: 22 D’Alterio, 1 Dini, 12 Lucano. Difensori: 14 Crialese, 3 Giron, 21 Leo, 18 Loiacono, 2 Papini, 36 Spaltro. Centrocampisti: 17 Bruzzaniti, 7 D’Ursi, 8 Felippe, 24 Giannotti, 10 Petriccione, 39 Schirò, 19 Tribuzzi, 20 Rojas, 15 Vinicius. Attaccanti: 29 Cantisani, 9 Gomez, 23 Jurcec, 77 Pannitteri, 93 Tumminello, 30 Vuthaj. Indisponibili: 6 Gigliotti, 5 Bove, 28 Vitale, 27 D’Errico. Non Convocati 44 Martino, 41 Aprile, 42 Pirozzi, 40 Solmonte. Diffidati: Tribuzzi, Tumminello.

Potenza: Portieri: 22 Alastra Fabrizio, 1 Gasparini Manuel, 31 Galiano Pier Francesco. Difensori: 5 Armini Nicolò, 4 Gyamfi Bright, 55 Hristov Andrea, 3 Maddaloni Rosario, 6 Monaco Salvatore, 16 Sbraga Andrea. Centrocampisti: 81 Candellori Kevin, 98 Hadziosmanovic Cristian, 19 Pace Federico, 14 Prezioso Mario, 70 Saporiti Edoardo, 28 Schiattarella Pasquale, 7 Steffè Demetrio, 26 Verrengia Bruno. Attaccanti: 9 Caturano Salvatore, 10 Di Grazia Andrea, 37 Gagliano Luca, 11 Rossetti Mattia, 77 Volpe Giovanni, 90 Asencio Raul.

DOVE VEDERLA:

L’incontro sarà trasmesso su Sky Sport.