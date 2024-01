Calcio, Serie C. Turris-Crotone. Caneo: “Davide contro Golia”. Zauli: “gara bella e importante”

Bruno Caneo e Lamberto Zauli

Doppia corsa per le società di serie C: in campo il campionato al giro di boa e sul mercato le trattative di riparazione, che termineranno mercoledì 31 gennaio alle ore 20. Una corsa che coinvolge anche le tifoserie sui due fronti: potenziamento della propria squadra e raggiungimento della migliore posizione in classifica che soddisfi i propri sogni. Nessuna società resta a guardare e alcune operazioni sono state già portate a termine, mentre le squadre riprenderanno la corsa per la seconda giornata di ritorno. Rispetto alla prima parte, nel girone C, il gruppo di testa si presenta più compatto. È la Juve Stabia ancora al comando (43 p) con un consistente distacco dalle inseguitrici: cinque punti dalla seconda (Casertana 38 p), 6 da Picerno e Avellino che corrono gomito a gomito (37 p), inseguite da Taranto ((36 p), Crotone (35 p), Benevento (33 p) e Audace (31p). Un gruppo che ha mostrato una buona ripresa con la proiezione di effettuare “sorpassi” inaspettati.





di Giuseppe Romano

Si riscende in campo con la prospettiva di accorciare le distanze dalla vetta, dove primeggia la Juve Stabia. Le premesse che qualcosa possa cambiare sono sorte dopo i due punti persi dalla capolista (2-2) in casa col Monterosi che ha realizzato due gol in due minuti dalla fine (90+3 e 90+5), facendo intendere che la migliore difesa del campionato (ne aveva subiti 6) ha il suo tallone d’Achille.

Altre sofferenze, la Juve Stabia, le aveva manifestate nelle gare contro il Benevento ed il Crotone. Lo spazio per rendere il “distacco” meno infinito si apre anche con i due “scontri” di qualità che mette in campo questa 21a giornata di campionato: Avellino-Juve Stabia, Taranto-Picerno.

Un pareggio farebbe comodo al Crotone, ospite della Turris, e alla Casertana che affronterà il Messina. Le altre combinazioni sono Francavilla-Benevento e Audace-Sorrento.

In Calabria l’attenzione maggiore è sul Crotone che, nel giro di boa, ha liquidato il Catania (3-0) con l’autorità della squadra che vuole recitare il ruolo di leader.

La gestione delle “forze” è in mano a Lamberto Zauli, che conosce bene la qualità dei singoli giocatori e non gli è difficile prevedere l’ingresso di altri giovani, dopo le prove positive di Vinicius, Pannitteri e altri, che hanno allungato la lista dei titolari. Un bel lavoro, che ha alleggerito il mercato di riparazione al presidente, Gianni Vrenna.

Il match con la Turris non sarà “morbido”, nemmeno per gente come Tumminello-Gomez: 18 (9+9) gol in due, con la speranza che anche questa volta riescano a violare la porta difesa da Riccardo Marcone (37 gol subiti), peggiore difesa del campionato dopo Brindisi e Monterosi, ultimi con 39 gol in passivo.

La filosofia di Zauli è di “non sottovalutare mai l’avversario”, e la Turris è una squadra di tutto rispetto, anche se ha subito troppe “brusche frenate” e si trova al 15° posto.

Venti i punti conquistati dai campani: pochi per una squadra che ha realizzato 31 gol, uno in meno del Crotone e due del Picerno, migliori attacchi del torneo.

Il compito di mister Zauli è “Controllare la loro pressione e cercare di attaccare la loro difesa. I numeri della Turris parlano chiaro: gioca per fare gol mantenendo la pressione. Vanno sempre alla ricerca del gol e noi dobbiamo approfittare dei loro errori. La prospettiva è di dare continuità ai nostri risultati per stare nelle prime posizioni, senza pensare più alla vittoria col Catania”.

Gli scontri diretti proposti dilatano la fiducia del mister: “È un campionato dove ci saranno tantissimi scontri diretti, considerato che vi sono oltre sei squadre in pochi punti, a 18 partite dalla fine, e quando ci s’incontra qualcuno perde punti, però a noi serve la vittoria”.

La Turris è alla ricerca di un solido equilibrio e ce la metterà tutta per battere il Crotone raggiungere il proprio obiettivo stagionale. La caratteristica offensiva potrebbe darle ragione: vanno a rete tutti, con D’Auria (5), Maniero (5) e De Felice (4), che ne hanno realizzato di più.

Bruno Caneo, allenatore dei campani, punta sulla fase offensiva dei suoi ragazzi, consapevole dei propri limiti: “siamo Davide contro Golia. Dobbiamo attaccare per vincere, secondo le nostre caratteristiche. Nessun pensiero a difenderci”.

A tavolino sembra tutto semplice, ma va messo in conto la rivelazione positiva registrata dal Crotone nelle ultime dieci giornate. La spina dorsale della difesa è apparsa più flessibile e regge bene.

Ultima prova nei 90’ col Catania: ampia visione di Andrea Dini a seguire il movimento di tutto il reparto e trovarsi sempre sulla traiettoria del pallone.

Cruciale sarà la strategia di Zauli: poco possesso palla, controllo dei ritmi offensivi degli avversari con contrattacchi e verticalizzazioni che possono portare al gol, come nell’ultimo match, con Gomez.

Zauli aggiunge: “Velocità di pensiero, voglia di fare risultato, vincere i duelli a centrocampo e la qualità che permetterà di sbagliare meno nelle parti nevralgiche del campo. Sarà una partita bella, importante ai fini della classifica”.

I CONVOCATI

Crotone. 1 Dini, 2 Papini, 3 Giron, % Bove, 6 Gigliotti, 7 D’Ursi, 8 Felippe, 9, Gomez, 10 Petriccione, 12 Lucano, 14 Crialese, 15 Vinicius, 17 Bruzzaniti, 18 Loiacono, 19 Tribuzzi, 22 D’Alterio, 23 Jurcec, 28 Vitale, 29 Canrisano, 36 Spaltro, 39 Schirò, 77 Pannitteri, 93 Tumminello. Indisponibili: S’Errico, Leo, Vuthaj.

Turris: non prevenuti

PROBABILE FORMAZIONE

Turris: Richard Marcone 1, Nicolò Cocetta 2, Alessio Maestrelli 6, Paolo Frascatore 3, Riccardo Burgio18, Antonio Matera 15, Daniele Franco 19, Jacopo Scaccabarozzi 10, Gianluca Cum 7, Fabian Pavone, 30 Francesco De Felice, All. Bruno Caneo

L’ARBITRO

Turris-Crotone, 21ma giornata del campionato di Serie C, girone C, in programma alle 18,30, sarà diretta dal signor Mattia Ubaldi di Roma; assistenti: Roberto D’Ascanio, di Roma 2, e Marco Colaianni di Bari; quarto uomo Umberto Spedale di Palemo.

DOVE VEDERLA

Diretta TV su Sky Sport - Canale 254 - con servizio rivolto a tutti i clienti in possesso di un abbonamento Sky. Live Streaming su Sky Go, il servizio streaming di Sky che permette di guardare la gara ovunque, su smartphone, tablet e PC abilitati. Tutti i clienti con abbonamento Sky hanno il servizio Sky Go incluso nell'abbonamento senza costi aggiuntivi.