Varapodio, sacerdote aggredito dopo la messa: indagini in corso

È ancora tutto da chiarire quanto accaduto al parroco della chiesa di Santo Stefano di Varapodio, nel reggino: il frate, don Giovanni Rigoli, è stato infatti aggredito fisicamente da alcune persone al termine della messa, alla quale avevano assistito. Per il sacerdone è stato necessario il trasferimento presso l'ospedale di Gioia Tauro per le cure del caso, ed al momento vi si trova ricoverato in osservazione.



Il fatto è stato reso noto dalla Diocesi di Oppido-Palmi, il cui vescovo, Giuseppe Alberti, esprime massima vicinanza al sacerdote. "Siamo profondamente sconvolti da questo atto di violenza contro uno dei nostri sacerdoti. Gli attacchi contro i membri del clero non solo colpiscono la persona coinvolta, ma feriscono anche la fede e la spiritualità della nostra comunità. Certe azioni azzerano l’impegno spirituale di ogni individuo e quando permettiamo che simili azioni prevalgano, rischiamo di invalidare la fede stessa che ci unisce".