Calcio, Serie C. Crotone, Zauli è convinto: “col Sorrento non ci saranno sconvolgimenti”

C’è stato un momento, a cavallo del girone di andata e di ritorno, che si era pensato ad un crollo della Juve Stabia, capolista del campionato di serie C, girone C. I tre pareggi consecutivi (Monterosi 2-2; Avellino 2-2; Giugliano 0-0), hanno determinato una perdita di sei punti in classifica, ma nessuna squadra è riuscita ad approfittarne e, dopo la vittoria (1-3) sul Potenza, ha riportato a sette i punti il distacco dall’Avellino (41 p), otto dal Benevento (40 p) e nove dal trio Crotone-Casertana-Picerno (una partita da recuperare col Catania). Una posizione di “vertice” solida: migliore difesa dei tre gironi, con distanze che confermano le probabilità di un successo finale della Juve Stabia. Il Crotone è l’inseguitrice che ha preso maggiori occasioni per sorpassi determinanti, con la pesante sconfitta (4-2) subita contro il Cerignola e il pareggio (1-1) interno col Francavilla: cinque punti buttati al vento, che peseranno nella corsa finale per la promozione diretta in B.





di Giuseppe Romano

Dopo i quattro schiaffi presi in Puglia, sabato scorso, il Crotone rifà i conti e si appresta a ripartire con lo spirito di chi vuole riabilitarsi: si gioca la 24ma giornata e la squadra di mister Zauli sarà impegnata in Basilicata contro il Sorrento, sul neutro di Potenza, dopo che la società ha provveduto a chiudere il mercato di gennaio secondo le esigenze del tecnico. I nuovi acquisti si aggregheranno al gruppo nella sede di ritiro.

Nel corso della conferenza stampa pre-Sorrento, il sostantivo “rabbia” ha fatto eco più volte per la rimonta subita con due gol di vantaggio.

Zauli non si mostra preoccupato, continua ad alimentare la fiducia alla squadra, nonostante lo “scivolone” costato tre punti d’oro, e avrebbe voluto evitare domande sul quel rocambolesco secondo tempo:

“Quando perdi partite dominate per lungo tempo e che ti avrebbero fatto leggere la classifica diversamente è chiaro che fa male. Ci sono sati errori che in tante altre partite non avevamo fatto. Ora, si affronta il Sorrento con la voglia di vincere, commettendo meno errori, perché quando si sbaglia si paga”.

Che il Crotone sia una squadra “forte” lo dicono anche gli avversari, è per questo che le “pressioni” sono continue e le distrazioni non sono ammesse. Mancata l’impresa a Cerignola, si punta contro il Sorrento con la consapevolezza di essere in grado di fare risultato.

La prima analisi va sulla disponibilità della “rosa”, compreso alcuni nuovi arrivati:

“Rientra Leo, che rimarrà a disposizione, dopo aver lavorato una settimana; Stronati da tenere in vista precauzionale, mentre Altobelli resta fuori; Papini non recuperabile dopo la distorsione alla caviglia; resta fuori anche capitan Gigliotti in fase di recupero e ne avrà per altri quindici giorni. Sarà della partita Vinicius. I nuovi arriveranno in corsa al ritiro mentre Zanellato e D’Angelo raggiungeranno la squadra a Potenza. Rispoli e Comi sono già pronti fisicamente e mentalmente”.

Sui nuovi acquisti Zauli è certo che le caratteristiche dei nuovi possano rispondere a quello che mancava alla squadra per essere competitiva al massimo. Buone le alternative per la linea offensiva. Risorse che potrebbero essere di peso a cominciare da questo match contro il Sorrento. “La squadra sarà molto simile a quella sempre vista. Non ci saranno sconvolgimenti” afferma il mister pitagorico.

Il pensiero è sul Sorrento, che sta disputando un buon campionato ed è lì, nel gruppo che conta:

“Una squadra positiva, allenata bene e lo ha dimostrato cammino facendo, raggiungendo 35 punti e che continua a sognare. Nelle ultime partite è quella che ha fatto più punti di tutti, con un 4-3-3 collaudato: non perde palla e pressa in modo continuo. Noi siamo consapevoli di andare a giocare una partita difficilissima. Sappiamo bene che a noi serve una prestazione di qualità. Vogliamo ritrovare la continuità che ci ha fatto fare un buon percorso. Ne abbiamo le qualità tecniche. Sicuramente ce la giocheremo con le big di questo campionato”.

Nessuna involuzione, si volta pagina convinti che si è trattato di un incidente di percorso. Il momento magico del Sorrento non è un limite per il Crotone, che ancora si propone nel gruppo delle leader di questo campionato.

L’ARIBITRO

Sorrento-Crotone, in programma sabato 3 febbraio 2024 alle 16:15, sul campo neutro di Potenza, valevole per la 24a giornata, quinta del girone di ritorno, del campionato Serie C Now 2023-2024, sarà diretta dal signor Mario Perri della sezione di Roma; assistenti: Simone Piazzini della sezione di Prato e Luca Landoni della sezione di Milano. Quarto uomo Carlo Palumbo della sezione di Bari

I CONVOCATI

Sorrento: non pervenuti

Crotone: Dini, Giron, Bove, D’ursi, Felippe, Gomez, Comi, Valentini, Battistini, Crialese, Vinicius, Bruzzaniti, Loiacono, Tribuzzi, Leo, D’alterio, Zanellato, D’angelo, Vitale, Cantisani, Rispoli, Tumminello. Indisponibili: Altobelli, D’errico, Gigliotti, Papini, Stronati. Diffidati: Bove, Dini, Loiacono Zanellato.

DOVE VEDERLA

La partita sarà in diretta TV su Sky Sport [Canale 253], con servizio rivolto a tutti i clienti in possesso di un abbonamento Sky e Sky Go, il servizio streaming che permette di guardare la gara ovunque, su smartphone, tablet e PC abilitati. Tutti i clienti con abbonamento Sky hanno il servizio Sky Go incluso nell’abbonamento senza costi aggiunti.