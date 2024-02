Estorsioni Cutro: associazioni locali solidali con gli imprenditori che hanno denunciato

"Nella mattinata di ieri, mercoledì 14 febbraio, Cutro si è svegliata con una nuova inchiesta per la quale sono scattate manette per cinque persone con l'accusa di estorsione (QUI). Il tutto si avvia dopo la denuncia di alcuni imprenditori, da quì la decisione di postare con un messaggio social tutta la solidarietà per il coraggio dimostrato".

"Esprimiamo i più sentiti ringraziamenti alle attività che con senso civico, coraggio e fiducia nelle istituzioni hanno dato un esempio di civiltà e un messaggio di speranza a questo territorio".

E' quanto comunicano gli enti: Confcommercio Cutro, Croce Verde Cutro, Misericordia Cutro, Prociv, Airc Cutro, Inter Club Cutro, Juventus Club Cutro, Donne Città di Cutro, Kryta, Arcadia, Ass. Carnevale cutrese "Ciccio Brugnano", Insieme a colori, Etica Cutro Coop sociale, Associazione Etica.

Ed ancora: Calanchi del Marchesato, Proloco Cutro, ASD Campioni Cutro, Asd Cutro Amatori 2013, Polisportiva 2011 Cutro, AVIS Cutro, ASD Pallavolo Cutro, ASD Cutro, Amici di Steccato, Steccato Futura, Club Vespa Cutro, Aido sez. Cutro, Mani senza Frontiere, Centro Studi "Diego Tajani", Ass. "Ciccio Voce", Le Arnie, Amici del tedesco, Ass. Ciclisti Vattiato ed Artisti per passione.