Calcio, Serie C. Esordio a Foggia per Baldini: il mio Crotone? Non credo ai “credo” ma agli schemi

Silvio Baldini

A dieci giornate dal termine del campionato di serie C, 25 allenatori sono stati esonerati, una vera rivoluzione che non sempre ha prodotto benefici. Gli ultimi cambi di panchina sono stati otto: quattro nel mese di gennaio e altrettanti dall’inizio di febbraio fino ad oggi. Nel primo gruppo: Massimiliano Olivieri (Foggia), Daniele Di Donato (Latina), Bruno Canea (Turris), Tommaso Coletti (Foggia); nel secondo: Fabrizio Romondini (Monterosi), Roberto Occhiuzzi (Francavilla), Lamberto Zauli (Crotone), Giorgio Roselli (Brindisi). Di queste due fasce, tutte hanno lasciato la squadra fuori dalla zona play-off, solo Lamberto Zauli è andato via col Crotone al settimo posto, alternando risultati che non davano garanzie di restarci. Al suo posto, l’FC Crotone ha inserito Silvio Baldini per portare a termine il progetto “promozione”, annunciato a fine agosto.





di Giuseppe Romano

Primo match per Silvio Baldini nella panchina del Crotone ereditata da mister Zauli con 43 punti, 42 gol in attivo (migliore attacco del torneo) e 31 subiti, che hanno determinato troppe brusche “frenate”, con oscillazioni di risultati, generando una flessione allarmante in tutto l’ambiente.

L’avversario da affrontare è il Foggia, allenato da Mirco Cudini, subentrato (il 22 gennaio scorso) a Tommaso Coletti esonerato dopo un mese dalla sua nomina.

I rossoblù pugliesi occupano il 15° posto in classifica, con 32 punti (11 in meno del Crotone), e arrivano a questo match con due vittorie consecutive (Brindisi 0-2 e Monopoli 3-2). Si tratta di un avversario spigoloso: cinque cartellini rossi in attivo. Dirigerà l’incontro Scatena, arbitro dal “giallo” facile.

Il Crotone riprende dopo una sconfitta (4-2 con l’Audace), seguita da quattro pareggi. Otto i gol subiti in queste sei giornate, che rappresentano il problema chiave da risolvere.

Mister Baldini è stato ingaggiato per trovare il giusto equilibrio tra i reparti, alla luce dei 42 gol realizzati e i 31 subiti, con una difesa che ha difficolta a riorganizzarsi sulle ripartenze degli avversari. È proprio su questo aspetto che il tecnico ha iniziato il lavoro.

Per come si sono allenati i “ragazzi”, il mister pitagorico si sente tranquillo: “li ho trovati attenti con convinta autostima e vogliosi di fare un percorso che può migliorarli professionalmente. Il Collega, Zauli, ha lasciato un bel gruppo: affiatato e che apprezza il lavoro”.

La fiducia di ripartire bene è senza riserve. “Non dobbiamo pensare al risultato, ma come affrontare questa partita. Ci occorre serenità e trovare, in campo, la gioia di essere felici di esprimere quello che si è sempre desiderato di fare nel calcio”.

L’identità del Crotone è offensiva, lo dicono i numeri, ma le modalità di movimento mancano di una corretta geometria di gioco. I sistemi stanno nel “modulo”, artefice di vantaggi e svantaggi. Un riferimento che Baldini precisa: “Non mi piace sentir dire il ‘suo calcio ’ o il ‘suo Credo’. Per me, in campo si vive di emozioni, che non è il ‘modulo’ a dare. Comunque, abbiamo provato più schemi, confrontandomi con i ragazzi per capire cosa fare in campo”.

L’avversario non lo preoccupa più di tanto. Il suo pensiero è come “intendersi” con i calciatori a sua disposizione. Gli infortunati? Nessun problema, per lui non esiste emergenza. “Emergenza è una parola gravosa per lo sport. Si tratta di un termine che non fa bene a nessuno. Sono convinto che tutti siano in grado di scendere in campo, senza fare una lista gerarchica. Anche quelli che hanno avuto meno spazio, possano trovare maggiori motivazioni. Devo solo capire perché non c’è stata continuità nei risultati. Le riprove le avremo lunedì. Se il messaggio è arrivato a buon fine faremo qualcosa d’importante”.

L’ARBITRO

Foggia-Crotone, valevole per il 28° turno di Serie C, girone C, in programma lunedì 26 febbraio alle 20:45 al “Pino Zaccheria”, sarà diretta dal signor Gabriele Scatena di Avezzano; assistenti Lorenzo Giuggioli di Grosseto e Andrea Bianchini di Perugia; Quarto Ufficiale Simone Palmieri di Avellino.

I CONVOCATI

Foggia: 1 Perina, 16 Anonacci, 75 Brancato, 85 Cataldi, 3 Rizzo, 18 Riccardi, 33 Carillo, 27 Vezzoni, 26 Tascone, 19 Odjer, 31 Salines, 10 Millico, 11 Rolando, 99 Santaniello, 12 De Simone, 28 Di Noia, Gagliano, 8 Marino, 63 Martino,96 Nobilr. All. Mirko Cudini.

Crotone: 1 Dini, 3 Giron, 5 Bove, 6 Gigliotti, 7 D’Ursi, 8 Felippe, 9 Gomez, 10 Comi, 11 Kostadinov, 12 Valentini, 13 Battistini, 14 Crialese, 17 Bruzzaniti, 18 Loiacono, 19 Tribuzzi, 21 Leo, 22 D’Alterio, 24 Zanellato, 26 D’Angelo, 28 Vitale, 29 Cantisani, 33 Rispoli. Allenatore: Silvio Baldini. Diffidati: Bove, D’Angelo, Dini, D’Ursi, Papini, Stronati. Non disponibili: 2 Papini, 25 Altobelli, 32 Stronati, 15 Vinicius, 27 D’Errico, 93 Tumminrllo.

DOVE VEDERLA

Foggia-Crotone sarà trasmessa su Sky Sport canale 253 e in streaming su Now (e Sky Go se clienti Sky).