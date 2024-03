Calcio, Serie C. Crotone-Giugliano. Rossoblù in affanno: la piazza mormora, Baldini stempera

Con la sconfitta subita a Foggia (2-1), negli ultimi tre minuti, il Crotone ha allungato la parabola negativa che, una giornata prima, aveva prodotto l’esonero di Zauli e chiamato Silvio Baldini a correggere la traiettoria. Non è accaduto nulla di speciale: la difesa continua a non reggere quando viene attaccata, anche se nella propria area di rigore ve ne sono più di otto a difendere, compresi gli attaccanti. Il calice è ormai colmo di cicuta, mentre Baldini continua a stemperare la sfiducia, parlando di un “gruppo” di qualità che ci metterà il “cuore” e tutto andrà a buon fine, indipendentemente dalla posizione che si raggiungerà in zona play-off. “Importante è esserci, anche decimi”. È chiaro che il mister toscano ci crede: la stima e la fiducia accordata ai ragazzi è immensa.





di Cinzia Romano

Manca poco alla giornata numero 29 del campionato nazionale di Serie C con il Crotone che ospiterà il Giugliano. I campani percorreranno circa 450 km per raggiungere lo stadio Ezio Scida alla ricerca di punti preziosi per la zona play-off.

La distanza tra le due è breve: quattro punti (41/39 per il Crotone) e una differenza reti (30-30/0 Giugliano) che favorisce la formazione calabrese (+10 /43 in attivo 33 subite). Nelle ultime cinque giornate, il Crotone ha registrato tre pareggi e una sconfitta; il Giugliano ha conquistato 9 punti con tre vittorie e due sconfitte.

Di contro i rossoblù calabresi cercano la prima prestazione di valore dopo l’arrivo in panchina di mister Baldini, chiamato a riequilibrare una squadra altalenante nei risultati e nella continuità di gioco.

Un compito difficilissimo tenuto conto della difficoltà della categoria e del poco tempo a disposizione per aumentare l’autostima dei singoli.

Nel calcio contano più i punti messi a segno che le vere qualità di una squadra. Le sconfitte, soprattutto quelle in rimonta da parte degli avversari, non sono mai gradite e la piazza mormora, non crede nell’impossibile recupero di un campionato compromesso.

Eppure la città di Pitagora dovrebbe essere abituata alla conquista di grandi trionfi, iniziati già dai tempi dell’antica Kroton. Senza dover andare troppo in là nel tempo basti ricordare il campionato perfetto della prima storica promozione in serie A (2015-2016), dell’inimmaginabile salvezza nella massima serie l’anno successivo (2016-2017) o della seconda promozione in serie A nel torneo svolto durante il Covid (2020-2021).

Forse la delusione e la rabbia della scivolata in serie C ha annebbiato la memoria di molti, ma ogni singolo campionato disputato dall’FC Crotone, nel bene e nel male, è stato uno spettacolo inaspettato.

Adesso è il momento di fare largo alla pazienza necessaria per ricostruire uno spogliatoio ed un ambiente spenti, essere consapevoli di ciò che va migliorato e combattere per realizzare l’ennesima impresa.

Il primo a crederci è mister Baldini, fiducioso delle potenzialità di tutti i calciatori a disposizione. Il duro lavoro ed i sacrifici portano sempre dei risultati importanti, basta non perdere di vista l’obiettivo e ricordarsi che, durante il percorso, il passo più difficile da compiere è resistere nonostante tutto, ad arrendersi sono capaci tutti.

I CONVOCATI

Crotone: 1 Dini, 3 Giron, 6 Gigliotti, 7 D’Ursi, 8 Felippe, 9 Gomez, 10 Comi, 11 Kostadinov, 12 Valentini, 13 Battistini, 14 Crialese, 17 Buzzaniti, 18 Loiacono, 19 Tribuzzi, 21 Leo, 22 D’Alterio, 24 Zanellato, 26 D’Angelo, 27 D’Errico, 28 Vitale, 29 Cantisani, 33 Rispoli.

Giugliano: non pervenuti.

Indisponibili: Altobelli, Bove, Costa, Papini, Stronati, Tumminello. Vinicius.

Diffidati: Bove, D’Angelo, Dini, D’Ursi, Papini, Stronati.

L’ARBITRO

Crotone-Giugliano, in programma Sabato 2 marzo alle ore 20.45 allo Stadio Ezio Scida e valevole per la 29ª giornata di campionato, sarà diretta dal signor Antonio Di Reda di Molfetta; assistenti i signori Marco Pilleri di Cagliari e Marco Giudice di Frosinone; quarto uomo Riccardo Tropiano di Bari.

DOVE VEDERLA

Il match sarà visibile su Sky Sport (canale 253 del decoder): per gli abbonati alla piattaforma satellitare ci sarà a disposizione Sky Go, sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming la partita sarà disponibile anche sull’app di NOW.