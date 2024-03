Calcio, Serie C. Crotone-Casertana, si riparte da Zauli. Rossoblù in cerca di identità e carattere

La trentatreesima giornata di serie C ha mostrato, nelle linee essenziali, il probabile finale delle squadre di testa: dominio della Juve Stabia, riconoscibile leadership per il passaggio diretto in serie B, dopo il derby col Sorrento, vinto 2-1, mentre crolla, in casa, il Benevento battuto dal Monopoli (0-1), e allunga a -9 il distacco dalla capolista. Dal 3° al 10° posto, area play-off, il Crotone deve affrontare gli esami di idoneità ai play off, occupando il 9° posto (46 punti), col Foggia alla decima posizione (45 p), entrambi minacciati da Audace Cerignola (43p) e Sorrento (42 p).





di Giuseppe Romano

Dopo dieci giornate di prestazioni negative realizzati 7 punti su 30 che hanno determinato l’esonero di Zauli e l’ingaggio di Baldini, terminato con le dimissioni di quest’ultimo e la riammissione di Zauli.

Un provvedimento che ha solo acuito la confusione, in campo e nello spogliatoio, in cui si è generata, per la seconda volta, una corsia preferenziale per il tecnico romano.

Si riprende con la Casertana, allo Scida, sotto lo sguardo attento di una tifoseria che ha espresso tutta la sua maturità, nel rispetto delle regole sugli spalti e nel pre e post gara, nonostante le giornate prive di emozioni e di successi.

Nel ripristinare la “linea Zauli” (al suo terzo mandato), il direttore generale, Raffaele Vrenna, ha esortato tutti a evitare le polemiche e stringersi alla squadra, in questo finale di campionato.

Il match con la Casertana, nel posticipo di lunedì, alle 20 e 30, rappresenta una prova di carattere per un Crotone che, nel girone di ritorno, ha smarrito la sue identità di squadra leader.

La formazione calabrese messa in campo da Lamberto Zauli, e quella campana, diretta da Vincenzo Cangelosi, occupano rispettivamente il 9° e il 6° posto, con cinque punti di vantaggio (46/51).

I tre punti pesano oro, considerato che la Casertana tende a conquistare il quarto posto per evitare lo scontro di eliminazione diretta al primo turno. Il Crotone, da parte sua, vuole evitare di “sconfinare”.

Diverse le assenze da una e dall’altra parte, che non condizionano le scelte dei due allenatori, in un match che rappresenta già una selezione, in zona play off.

Zauli potrebbe rivalutare la coppia d’attacco Gomez-Tumminello, in linea assolutamente offensiva. La nota positiva è il ritorno di Davide Bove dalla squalifica. Con Lamberto Zauli il Crotone potrebbe quindi tornare alle scelte di inizio stagione, attuando il modulo 3-5-2 con la coppia Tumminello-Gomez in attacco.

Secondo i bookmakers, a partire leggermente con i favori del pronostico è il Crotone, con una quota di 1.93, mentre la X ed il 2 si trovano rispettivamente a 3.30 e 3.70.

L’ARBITRO

La gara di questa sera sarà diretta dal signor Giuseppe Mucera di Palermo; assistenti: Mario Cichi di Palermo, Luca Chiavaroli di Pescara; quarto ufficiale Enrico Gemelli di Messina.

I CONVOCATI

Crotone. Portieri: Dini, Valentini, D’Alterio. Difensori: Papini, Giron, Bove, Battistini, Crialese, Loiacono, Leo, Rispoli. Centrocampisti: Felippe, Bruzzaniti, Tribuzzi, Vitale, Martino, Zanellato. Attaccanti: Comi, D’Ursi, Gomez, Kostadinov, Cantisani, Tumminello. Non disponibili: Vinicius Di Stefano, Filippo Costa e Sonny D’Angelo. Assente anche il centrocampista Riccardo Costa. Restano fuori rosa: Giullaume Gigliotti e Andrea D’Errico.

Casertana. Portieri: Marfella, Venturi, Russo. Difensori: Anastasio, Bacchetti, Calapai, Celiento, Paglino, Sciacca, Soprano. Centrocampisti: Casoli, Damian, Deli, Matese. Attaccanti: Carretta, Curcio, Galletta, Montalto, Rovaglia, Taurino, Tavernelli, Turchetta. Non disponibili: Proietti, Toscano e Nicoletti

LE PROBABILI FORMAZIONI

Crotone (3-5-2): Dini; Leo, Loiacono Bove; Zanellato, Felippe, Bruzzaniti, D'Ursi, Tribuzzi; Gomez, Tumminello. All. Zauli

Casertana (3-4-3): Venturi; Celiento, Soprano, Bacchetti; Calapai, Damiano, Casoli, Deli; Carretta, Tavernelli, Curcio. All. Cangelosi

DOVE VEDERLA

Crotone-Casertana sarà visibile su Sky Sport (canale 252) e Rai Sport. I programmi di Sky Sport e Sky Calcio sono visibili in streaming su Now Tv, SkyGo e relativa app, per i soli abbonati. I programmi RAI sono visibili in streaming gratuito all'interno del territorio italiano su RaiPlay e relativa app. La partita non sarà visibile, invece, sulla piattaforma streaming Dazn.