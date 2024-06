Naufragio Mar Jonio, recuperati altri 9 corpi: salgono a 17 le vittime accertate

La nave Dattilo della Guardia Costiera prosegue le operazioni di ricerca dei dispersi in mare a seguito del tragico naufragio avvenuto a circa 120 miglia nautiche dalle coste calabresi: è di poco fa la conferma del recupero di 9 corpi in mare, rinvenuti nelle acque attorno al luogo dell'incidente.

Ad oggi, complessivamente, sono stati recuperati in mare 17 cadaveri, e non si ha ancora certezza del numero complessivo di dispersi. Secondo il racconto dei superstiti (11 persone soccorse in extremis) a bordo del natante salpato dalle coste turche oltre una settimana prima vi erano almeno una sessantina di migranti. Le operazioni proseguiranno anche nei prossimi giorni.