Calcio, Serie C. Fc Crotone, è Emilio Longo il nuovo allenatore

Fonte: FC Crotone

"Il Football Club Crotone ha il piacere di comunicare di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Emilio Longo". Così la società sportiva in una nota stampa diramata nel pomeriggio odierno.



Nato a Salerno il 25 agosto 1973, il tecnico campano – che ha firmato un contratto con scadenza 30 giugno 2026 – negli ultimi due anni alla guida del Picerno si è messo in evidenza non solo per aver in entrambi i casi raggiunto il prestigioso traguardo dell’accesso ai playoff, ma soprattutto per il gioco espresso dalla sua squadra, spettacolare e propositivo, fatto di intensità e di qualità delle trame.

"A mister Longo va un grosso in bocca al lupo e il più caloroso benvenuto nella grande famiglia rossoblù!" si legge in conclusione.