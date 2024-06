Strage di San Lorenzo del Vallo, Luigi Galizia catturato in Campania

Dopo mesi di complesse investigazioni nella notte appena trascorsa è stato catturato, dai Carabinieri di Cosenza e Salerno, l’ergastolano Luigi Galizia.

Su di lui pendeva di ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Catanzaro il 28 dicembre dell’anno scorso, essendo stato condannato in via definitiva al carcere a vita per il duplice omicidio di Edda Costabile e Ida Attanasio, delitto che risale al 30 ottobre del 2016 (QUI).

Galizia si era dunque reso irreperibile da dicembre, prima che i giudici di ultima istanza rendessero irrevocabile la sentenza di all’ergastolo (QUI) per quell’omicidio noto alle cronache come la “strage di San Lorenzo del Vallo”, avvenuto nel cimitero del piccolo comune cosentino, l’assassino aveva freddato con numerosi colpi di pistola la madre e la sorella di Francesco Attanasio, per vendicare l’uccisione, da parte di quest’ultimo, del fratello Damiano Galizia.

Dopo oltre sei mesi di latitanza, le indagini, eseguite con competenza e riserbo dai Carabinieri di San Marco Argentano, coordinati dalla Procura Generale di Catanzaro, hanno consentito di rintracciarlo e arrestarlo in un’abitazione di Sala Consilina.

La pericolosità del soggetto ha richiesto un’attenta pianificazione dell’intervento e la predisposizione di non poche misure di sicurezza. Galizia è ora rinchiuso nella casa circondariale di Salerno per l’espiazione della condanna definitiva all’ergastolo.