Condannato all’ergastolo fa perdere le proprie tracce: ricerche in tutta Italia

Luigi Galizia

È riuscito a sfuggire all'arresto ed a dileguarsi nel nulla Luigi Galizia, quarantatreenne condannato in via definitiva per il duplice omicidio di Edda Costabile e Ida Attanasio, rispettivamente madre e figlia, uccise a colpi d'arma da fuoco nel cimitero di San Lorenzo del Vallo.

Un efferato delitto avvenuto nell'ottobre del 2016, identificato secondo gli inquirenti come una vendetta: il fratello di Luigi, Damiano, venne ucciso nell'aprile del 2016 da Francesco Attanasio, figlio e fratello delle due vittime.

Dopo un lungo processo, per Galizia era stato chiesto l'ergastolo, e proprio il 7 dicembre scorso al Corte di Cassazione aveva confermato la condanna già espressa sia in primo che in secondo grado. Ma quando le forze dell'ordine lo hanno cercato per trasferirlo in carcere hanno scoperto che si era già allontanato.

Al momento proseguono le indagini - svolte in tutta Italia - per tentare di ricostruire i suoi spostamenti.