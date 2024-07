Furti d’acqua a Bagaladi, scoperti allacci abusivi: denunciati in quattro

Controlli serrati da parte della compagnia dei Carabinieri di Melito Porto Salvo per contrastare i furti d’acqua mediante allacci abusivi. Tale fenomeno assume ancor più importanza considerata l’emergenza idrica che in questi giorni attanaglia l’intera area greganica e che costringe molti cittadini ad avere l’acqua contingentata. Al termine dei numerosi controlli effettuati, i militari della stazione di Bagaladi hanno denunciato complessivamente 4 soggetti in due distinte circostanze.

In particolare, i militari coadiuvati da personale del comune di San Lorenzo, hanno constatato come in un primo caso 2 dei predetti, attraverso l’utilizzo di bypass, siano riusciti ad asportare illecitamente ingenti quantitativi di acqua dalla rete idrica pubblica. L’impianto utilizzato è stato immediatamente sottoposto a sequestro penale.

In altra circostanza invece è stata constatata la presenza di un contatore idrico dismesso nel 2010 e intestato al precedente proprietario dell’immobile, al quale era stato apposto il relativo sigillo la cui presenza non è stata riscontrata dagli operanti. Il predetto contatore è stato sottoposto a sequestro penale con contestuale apposizione di un nuovo sigillo da parte dell’idraulico comunale mentre il proprietario dell’immobile e l’effettivo utilizzatore sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria.

Tali azioni vanno oltre la mera condotta di furto e configurano il reato di furto aggravato. Questa qualificazione aumenta le pene previste per il furto semplice e le aggrava quando il fatto è commesso su cose destinate a pubblico servizio o pubbliche autorità. Grazie all’intervento dei militari si è interrotta la prosecuzione dell’attività illegittima, ripristinando le dovute condizioni di normalità.