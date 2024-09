Consumo di droga a Crotone, 23 segnalazioni e 2 denunce

Proseguono i controlli antidroga da parte dei Carabinieri della compagnia di Crotone, impegnati nella scorsa settimana in attività mirate che hanno portato alla scoperta di numerose dosi ad uso personale di marijuana, hashish e cocaina. Controlli svolti anche nei dintorni della città, e che hanno portato alla segnalazione di ben 23 soggetti in qualità di assuntori di sostanze stupefacenti.

Discorso diverso invece per due persone denunciate a piede libero, un trentaseienne ed una diciannovenne, che fermati per un controllo sono stati trovati in possesso di alcuni coltelli. Per entrambi l'accusa è di porto di armi o oggetti atti ad offendere. I controlli proseguiranno nei prossimi giorni.