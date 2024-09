S’infortuna in casa ad una gamba, anziana soccorsa a San Lorenzo Bellizzi

Su segnalazione della Guardia di Finanza, stamani intorno alle 11 è stato allertato il Soccorso Alpino e Speleologico del Cnsas, che con i propri tecnici della Stazione Pollino è intervenuto in un'area estremamente impervia nel Parco Nazionale del Pollino, precisamente in Contrada Santa Venere di San Lorenzo Bellizzi.

Qui è stato necessario mettere in sicurezza una 75enne del posto che ha riportato un sospetto ed importante trauma a una gamba. Raggiunta nella sua casa, i medici del 118 l’hanno stabilizzata e poi, con estrema cautela, l’hanno trasportata fino all’ambulanza dell’Associazione Croce San Niola di Mira, già giunta sul posto, per poi essere accompagnata in ospedale per le cure del caso.