Scontro tra Cutro e Crotone, due feriti gravi: deceduta la moglie del sindaco

Un brutto incidente stradale avvenuto stamani, qualche minuto prima delle 8, sulla statale 106, nel tratto che collega Cutro e Crotone, ha coinvolto due vetture che si sono scontrate per cause ancora in fase di accertamento.

Si tratta di una Fiat Punto e di una Jeep Renegade che per l’impatto sono finite accartocciate sul lato della carreggiata bloccando all’interno i rispettivi conducenti.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del capoluogo, che nell’immediato hanno estratto dalle lamiere una donna che è rimasta incastrata nell’abitacolo della Fiat per poi affidarla al personale sanitario del Suem118; stessa cosa per l’autista della Jeep.

Da quanto appreso la donna ferita in modo grave è moglie del sindaco di Cutro, Antonio Ceraso: si tratta di Chiara Olivo, insegnante di 63anni, che si stava recando a lavoro a Crotone, e che come confermato poco fa dai carabinieri è purtroppo deceduta.

Durante le operazioni la strada è stata chiusa per dar modo all’elisoccorso, avvisato precedentemente, di atterrare e soccorrere le persone coinvolte e trasportarle in ospedale.

(aggiornata alle 10:00)